厭倦中國狂打「外交牌」！日水產開拓新通路

▲中國因不滿日本首相高市早苗涉台言論，暫停辦理日本水產品進口手續以報復。然而有日媒指出，經過兩年禁輸期的調整，許多扇貝、干貝業者早已分散市場。（示意圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 中國因不滿日本首相高市早苗有關台灣的敏感言論，陸續祭出制裁措施，包含暫停辦理日本水產品進口手續，雖然也引發部分水產業者擔憂，但有日媒指出，2023年中國以東京電力福島第一核電廠「核處理水」排海為理由，全面停止進口日本水產品後，將近2年的時間，多數業者皆已警覺到「中國風險」而分散市場，甚至開拓美國、歐盟等新通路，估計中國制裁帶來的衝擊將有限。

根據《日本經濟新聞》、《富士新聞網》（FNN）報導，北海道噴火灣11月中旬迎來本季首批干貝，初次競標價格比去年同期高出8成，這次中國再次禁止進口日本水產，也讓業者感覺被潑了冷水。

不過，自19日中國宣布暫停進口日本水產以來，日本漁業的反應可謂兩極，有些企業將希望寄託於中國市場，但也有其他許多人出於風險考量，對重新出口一事持謹慎態度，他們的共通點是，都對自家漁產品被當成「外交籌碼」、生意受制於人感到憤慨。

報導提到，雖然中國在鬆綁日本水產品後，要求日方在出口時，必須完成養殖與加工包裝設施註冊，但目前提出申請的697家裡，獲准出口的只有3家，即使現在中國再度收緊政策，預計也不會像2023年那樣，干貝滯銷、價格暴跌的情況。

北海學園大學的教授濱田武士認為，從糧食安全保障的面向來看，日本或許需要思考如何把水產品這塊，培育為日本國民消費的內需產業。

而在北海道別海町、經營扇貝加工的業者伊勢健則表示，原本都準備要恢復對中國出口了，也花費了時間和金錢做準備，卻發生這樣的事情，非常遺憾，但在中國禁止日本水產品進口的這2年，公司也已經穩定建立起其他通路，包含美國、歐盟以及日本國內。

