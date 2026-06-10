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在暴力動作片橫行寶萊塢（Bollywood）的當下，名導 Imtiaz Ali 推出新作，講述一段跨越近80年的動人愛情。他認為在速食愛情的時代，Z世代年輕人反而更渴望尋求能守護一輩子的深刻連結。

印度名導 Imtiaz Ali 曾執導《Jab We Met》等經典浪漫劇，他觀察到雖然現代社會選擇繁多，但這種便利性反而讓事物失去價值。他指出，當前的寶萊塢市場雖被《Animal》等充滿暴力與強悍男性色彩的動作大片佔據，但觀眾內心深處仍在尋找更具深度的情感共鳴。

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新作《Main Vaapas Aaunga》（意為：我會回來）靈感源自 1947 年印度與巴基斯坦分治（Partition）的真實故事。當時的動盪導致無數家庭破碎，導演透過兩位高齡長者重返故鄉的真實經歷，編織出一段長達 78 年、即便未曾見面或交談卻依然存在的堅貞愛情。

該片由旁遮普巨星 Diljit Dosanjh 與資深演員 Naseeruddin Shah 共同演出。Ali 強調，這部電影不僅是浪漫劇，更探討了愛如何成為支撐人們度過悲劇的動力。他希望透過這部作品，回應年輕世代對於「老派愛情」是否依然存在的疑問，並在血腥動作片之外，提供觀眾一個溫暖心靈的選擇。

原文出處：厭倦暴力大片？寶萊塢名導推純愛新作 搶攻Z世代渴望永恆的心

本文由AI協作，經編輯審核後發布