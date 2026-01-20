厭女? 拜票遭柯文哲"架拐子.斜眼瞪" 女議員參選人緩頰

南部中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲，17日到嘉義，為了黨籍的嘉義市長參選人張啓楷掃街拜票，當時黨內另一名嘉義市議員參選人林昱孜也跟在一旁，卻被網友發現，有民眾要跟柯文哲合照時，林昱孜遭到柯文哲肘擊推開，甚至斜眼瞪了一下，認為柯文哲根本就是厭女，但林昱孜出面幫柯文哲澄清。

柯文哲疑似肘擊黨籍市議員女參選人，引起網友討論。（圖／翻攝畫面）

民眾黨前主席柯文哲17日帶著黨籍嘉義市長參選人張啓楷掃街，不過直播中，卻被網友目睹這一段過程，支持者上前要跟阿北合照，就看到黨籍的嘉義市議員參選人林昱孜才剛靠近，就被柯文哲往胸前一個肘擊，而且肘擊不夠，柯文哲還瞪了林昱孜一眼，畫面迅速在社群平台傳開，有網友說，直播人數似乎創新低，是不是因為場面冷清，阿北好像用手肘推了一下身旁的林昱孜，還是阿北覺得她不該湊熱鬧擠進鏡頭，其他網友也說看不起女性的人就是這樣，網紅拿拿摳也說，女孩子被這樣欺負，要圈起來打一個問號。

被大家說是被阿北架拐子，林昱孜幫忙打圓場，林昱孜說，「我相信大家都有點過度解讀了，他第一天就告訴昱孜說，只要我們在合照，你一定要站在我旁邊。」，認為柯文哲是為了她好，掃街還鼓勵她要努力讓大家看見，也在場的張啓楷也幫阿北打圓場，民眾黨立委張啓楷說，「有時候她在旁邊，沒有一起進來拍照，柯文哲會說妳要多曝光妳要過來，柯文哲還會拉著她，到旁邊來一起拍照，所以那天她才會是在旁邊。」

民進黨台北市議員顏若芳認為，「柯文哲仍然還是那個厭女的柯文哲，自己黨內即將要提名的市議員參選人，跟你合照，難道是這麼讓柯文哲覺得厭惡嗎。」台北市議員顏若芳就覺得柯文哲，依然還是那個厭女的柯文哲，瞧不起自己黨內的女性參選人，這一下肘擊，到底有心還是無意，網友各自解讀。

