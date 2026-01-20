厭女？柯文哲合照「架拐子＋斜眼瞪」女候選人畫面瘋傳…張啟楷這樣解釋

記者簡榮良／嘉義報導

畫面曝光各自解讀！備戰2026年底九合一大選，前民眾黨主席柯文哲南下嘉義long stay，以母雞之姿力挺立委張啟楷選嘉義市長；不過，17日上午前往北興市場掃街，與民眾合照出現插曲，要選議員的張啟楷辦公室助理林昱孜原本也要一起拍，但柯文哲左手突然架拐子，還斜眼瞪了一下，林昱孜往後退了一步，面露尷尬，畫面在網路上瘋傳，柯文哲再被砲轟厭女。對此，張啟楷及林昱孜砲口一致向外，怒轟青鳥惡作劇。

合照時，要選議員的張啟楷辦公室助理林昱孜原本也要一起拍，但柯文哲左手突然架拐子，還斜眼瞪了一下。（圖／翻攝自柯文哲YT）

柯文哲17日陪同要選嘉義市長的立委張啟楷到北興市場掃街，除了繼續發放競選小物迷你濕紙巾外，還特地準備應景的「發財金」。張啟楷說，對於要求合照的嘉義市民，我們抓緊時間拍照；然而，就是這個環節出了插曲。

民眾熱情上前寒暄合照柯文哲，要選議員的張啟楷辦公室助理林昱孜原本也要一起拍，但柯文哲似乎不滿，左手直接架拐子將人推開，最後還斜眼瞪了一下，林昱孜身體往後退一步，可見力道不小，面露尷尬，影片被網友瘋傳，大肆批評柯文哲厭女。

林昱孜身體往後退一步，可見力道不小，面露尷尬，影片被網友瘋傳。（圖／翻攝自柯文哲YT）

一個架拐子影片，網友分兩派戰翻：「天啊！那動作那眼神太邪門了好可怕喔，真不知道草們會怎麼解釋」、「看不起女性的人就是這樣」、「厭女第一品牌不意外」、「阿北真情流露 一定是下屬做了什麼十惡不赦的事情！」。支持者認為小題大作，舉動被超譯：「小劇場那麼多，看起來可能本來手要拿起來擺姿勢，沒注意到旁邊有人突然跑過來，所以手肘不小心撞到，趕快收回來。但是當時眼睛已經對著鏡頭準備拍照了，所以不好整個轉頭過去，所以斜眼瞄一下旁邊的人還ok嗎？」。

林昱孜貼出其他片段，強調柯文哲不斷提醒她要在鏡頭前曝光。（圖／翻攝自林昱孜臉書）

對此，林昱孜發文回應，柯文哲跟張啟楷連續三個禮拜跑行程、找鏡頭、想話題、拚曝光。說真的，就是很「處心積慮」在想：怎麼讓更多人看到嘉義、看到候選人、看到我們在做的事。結果你們出手了。一段畫面寫成「架拐子」「不尊重女性」的劇本，再搭配轉傳、截圖、加速擴散。三個禮拜衝不到的流量，你們一晚就幫忙做到了。真心（而且非常有效率地）感謝各位。大家負責把聲量衝起來，我負責把事情做下去。

張啟楷今日不約而同也將砲口對準青鳥，認為架拐子影片在網路上瘋傳是件離譜事，青鳥惡作劇那也很好，給我們律師候選人高度曝光機會。接著補充林昱孜是柯文哲和他肯定的嘉義市東區候選人，掃街時柯文哲時常惦記且拉著她說「你要多曝光」。

只是柯文哲不只架拐子惹議，還嗆藍營沒想像那麼強也引發藍基層不滿，不只秦慧珠嗆嘴賤，小草也在鬼針草聯隊嗆「講話很靠杯」，還撂話「你還是繼續關進去吧！」，柯文哲官司纏身，發言未見收斂，也難怪舉手投足都被放大檢視。

