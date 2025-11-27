厭惡被叫「小姐」她失控…怒朝無辜站務員潑不明液體！挨告還死不認錯

記者陳弘逸／台中報導

台中葉姓女子今年搭乘火車時，因刷卡進站失敗，當下站務人員稱呼她「小姐」，瞬間觸發葉女雷點，當場用飲料潑向對方，導致站務員帽子、衣物浸濕。（示意圖／資料照）

台中葉姓女子今年搭乘火車時，因刷卡進站失敗，當下站務人員稱呼她「小姐」，瞬間觸發葉女雷點，當場用飲料潑向對方，導致站務員帽子、衣物浸濕，事後挨告，她不只不認罪，還強調厭惡他人稱呼她「小姐」，還反控遭毛手毛腳，但說詞都未獲法官採信，且行為已貶損值勤站務人員陷於尷尬受辱處境，因此，法院審理後，將她依公然侮辱罪，處5000元罰金新，得易服勞役，可上訴。

判決指出，葉女今年6月5日上午5時40分許，在台中火車站以電子票證刷卡進站時，因驗票立桿顯示紅燈，台鐵司站務人員提醒，引起她不滿，竟拿裝有不明液體的飲料瓶，朝站務人員身體及衣物潑灑，導致帽子、衣物浸濕。

葉女的行為足以貶損站務人員的格尊嚴及社會評價，因此依法遭移送偵辦；警詢及偵查時，她都矢口否認犯行，還反控對方，沒事找事，還強調，非常討厭別人對她小姐、小姐這樣叫。

但葉女行為，明顯構成，刑法第309條第1項之公然侮辱罪，遭檢方依法起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，葉女只因厭惡他人稱呼她「小姐」，未等誤會釐清，當眾潑灑不明飲料，此具體動作公然表達不悅、輕蔑之意，本質具有貶抑他人人格與社會評價之表意成分。

另審酌，台鐵驗票員當下在值勤衣物遭飲料浸濕後，不僅影響執勤形象，在眾目睽睽之下，陷於尷尬受辱處境，足認已損及人在社會上所保持的人格尊嚴與名譽評價。

此外，葉女讓站務員立於難堪處境，貶抑告訴人名譽，行為有所不當，事後還反控對方毛手毛腳，審理期間，安排解期日，還遭不雅文字回復，犯後態度難認良好；審理後，將她依公然侮辱罪，處5000元罰金新，得易服勞役，可上訴。

