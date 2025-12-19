厭戰！ 65%俄羅斯人希望談判結束衝突

俄羅斯總統普丁宣稱對戰場和談判有主導力，但俄國人顯然不買單。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號

[Newtalk新聞] 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今（19）日舉行記者會，宣稱對烏克蘭無論在戰場上或談判上都有優勢。然而，俄羅斯人民顯然不太買帳。

《日本經濟新聞》報導，要求結束這場曠日持久的入侵的呼聲日益高漲。根據私人民調機構列瓦達中心（Levada Center）的調查顯示，認為應該開始和平談判的受訪者比例持續上升，11月達到65%。而認為應該繼續軍事行動的受訪者比例則降至26%，為該調查開始以來的最低水準。

在支持和平談判的人群中，女性、25 歲以下人群、農村居民以及以社交媒體為資訊來源的人群比例較高；而希望繼續入侵的人群中，男性、55 歲以上人群、經濟條件較好的人群、居住在莫斯科的人群以及信任電視的人群比例較高。

戰爭對民眾生活造成的損失顯而易見。先前由不斷增長的軍事開支推動的過熱經濟正在消退，而由於徵兵需要導致的勞動力短缺、物價上漲和投資停滯等問題正在蔓延。

俄羅斯2025年7月至9月的實質GDP（國內生產毛額，初步估計）與去年同期相比僅成長0.6%。國際貨幣基金組織（IMF）預測，2025年全年經濟成長率為0.6%，2026年為1%。這低於2023年和2024年4%的成長率，預計經濟成長疲軟的局面將持續。

普丁將經濟放緩描述為「預期中的軟著陸」，並強調經濟管理方面不存在問題。然而，不斷上漲的戰爭成本和下跌的原油價格加劇了俄羅斯的財政困境。 2026年1月，相當於消費稅的增值稅（VAT）稅率將從20%提高到22%。

制裁也是一大負擔。 10月份，美國對兩家大型石油公司實施制裁，迫使俄羅斯大幅降低原油價格。根據國際能源總署（IEA）的數據，俄羅斯主要原油來源－烏拉爾原油的價格在11月跌至每桶43美元。當月的原油收入是自入侵開始以來最低的。

即使在俄羅斯，由於言論審查制度的限制，公開批評入侵行動十分困難，但民眾對網路限制和其他問題的潛在不滿情緒也不斷增長。 14日，西伯利亞西部舉行了一場集會，抗議政府限制訪問美國線上遊戲平台Roblox。

當局允許集會舉行實屬罕見，這或許是民眾試圖發洩不滿的一種方式。據組織者稱，原定於21日舉行的第二次集會的許可已被撤銷。

