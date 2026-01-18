厭煩川普？美社群吹「2016年懷舊風」 學者：厭倦政治角力

美國社群媒體近來吹起一陣「2016年懷舊風」，包括名人、大眾在網路分享10年前的流行文化和科技趨勢，專家認為，這種現象反映民眾對政治角力的厭煩，將2016年形容為「最後的快樂時光」。

美國總統川普。（圖／路透社）

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，包括凱莉詹娜（Kylie Jenner）、卡莉克勞斯（Karlie Kloss）、與瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）等名人，近期紛紛在社群平台分享2016年的舊照，從厚重妝容、誇張眉型到「Snapchat」濾鏡，喚起一整個世代的網路記憶。

報導引述美國喬治亞大學媒體與文化研究副教授麥道克斯（Jessica Maddox）指出，「當時我們確實比較沒有那麼『全時在線』，但反而在網路空間裡更有共同感。」她認為，許多人懷念的其實不是2016年本身，而是一個「單一文化仍存在、政治尚未全面吞噬日常生活」的時代。

美國天普大學（Temple University）社會學教授基德（Dustin Kidd）則指出，2016年被視為「最後的好年」，反映的是人們對政治劇烈變化的心理防衛，「把2016年重新定位為最後的快樂時刻，是在為那個政治全面主導文化之前的片刻尋找安慰。」

