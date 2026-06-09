厲害了我的科技島！ 5月出口飆歷年次高 連31個月正成長

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財政部今（9）日發布最新海關進出口統計，受惠於人工智慧強勁需求與外銷價格調漲，5月出口達784.8億美元，寫下歷年單月次高紀錄，而5月進口更以605.7億美元之姿創下歷年單月新高，展現出無可阻擋的科技貿易動能 。

科技需求推升外銷動能

根據財政部統計處殷英洳科長表示，由於人工智慧、高效能運算及雲端服務等應用需求強勁，激勵相關產品出貨持續擴增，加上外銷價格調漲效應，5月出口較上月成長16.1%，較上年同月更是大增51.7%，這已是連續31個月維持正成長 。在各項貨品中，資通與視聽產品5月出口348.4億美元，為歷年單月次高，年增75.2%，其中電腦及其附屬單元大幅增長97.8% ；而電子零組件出口則達268.4億美元，創下歷年單月新高，年增56.0%，主要由積體電路增長58.3%所帶動 。此外，機械出口也以28.0億美元創下歷年單月新高，年增22.7%，顯現全球半導體積極擴產及AI相關需求外溢的效應 。

國際分工拉動進口創新高

在進口方面，因為AI產業鏈國際分工及出口引申需求的推升，電子零組件與資通產品進口持續擴大，加上國際原油及基本金屬等原物料行情攀高，5月進口達到605.7億美元，創下歷年單月新高，較上年同月增長54.9% 。其中農工原料進口高達413.1億美元，年增56.9%，電子零組件進口就占了大幅成長 。資本設備進口則為131.5億美元，年增54.7%，主要以資通設備成長1.4倍最為顯著 。消費品進口也有56.3億美元，年增53.1%，其中固態非揮發性儲存裝置進口大增4.6倍 。

東協與陸港出口締造新猷

觀察主要出口市場，5月對各主要市場出口均呈現雙位數上升 。其中對東協出口金額達187.7億美元，年增率高達90.8%，規模與增速雙雙創下歷年單月新高，主要受到資通與視聽產品大增1.4倍的拉動 。對中國大陸與香港出口則為190.3億美元，年增35.4%，該出口值亦改寫單月最高紀錄 。對美國出口則達229.4億美元，年增47.9%，為單月第3高 。累計1至5月來看，對美國出口年增78.5%表現最佳，市場結構上，美、陸港、東協則分別占總出口比重的32.2%、23.8%與21.4% 。

國際外貿景氣同步走升

環顧全球主要國家與地區的外貿表現，今年1至4月外貿景氣普遍走高 。南韓1至5月、香港及新加坡的出口動能尤為強勁，分別年增43.4%、41.1%及35.6%，主因同樣是受惠於全球AI應用需求擴增 。在進口方面，各國大多同步上揚，並以香港進口年增44.9%最為顯著，新加坡與中國大陸1至5月進口也分別增長32.7%及24.5% 。

全球建置潮支撐未來外銷

財政部指出，雖然全球經濟成長步調仍受到中東地緣政治衝突、美國貿易政策調整等不確定因素制約，但隨著AI應用持續深化，雲端服務業者資本支出維持高檔，各國積極建置AI基礎設施，將持續帶動相關產品需求成長 。加上我國半導體先進製程及高階封裝產產能陸續開出，均有助於支撐外銷動能，預估今年第2季至第4季的單季出口規模，均可望維持在2千億美元以上的高檔水位 。

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（封面示意圖／AI生成）

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