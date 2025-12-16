厲害了！耶誕女神當之無愧 瑪麗亞凱莉神曲再創紀錄

〔記者陳慧玲／綜合報導〕西洋天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉再創紀錄，發行超過31年的耶誕神曲《All I Want For Christmas Is You》在耶誕節來臨前再次攻上《Billboard》HOT 100單曲榜冠軍，長達20週位居榜首，打破了連續排名第一時間最長的紀錄，她也開心分享心情。

一身耶誕女神裝扮，瑪麗亞凱莉說：「謙遜的奪回冠軍寶座，20週排名第一，我無比感激！」《Billboard》小編則來留言回應：「而這都寫在Billboard榜單的歷史裡了。」

另外瑪麗亞凱莉被問到，耶誕神曲《All I Want For Christmas Is You》打破了告示牌百大單曲榜冠軍歌曲蟬聯時間最長的紀錄，她有什麼感想？瑪麗亞說：「太棒了！說真的，真的太棒了，這點我不能說謊。」

每年的耶誕季節，瑪麗亞凱莉這首神曲就會再發燒一次，被問到有想過這首歌會成為自己的代表作嗎？她則表示：「沒有，我完全沒想到，它突然就火紅了，我根本無法預料。」

另外瑪麗亞凱莉談到：「我當時只是沉浸在創作耶誕歌曲，這首歌的創作視角和我以往的創作風格截然不同。我本來就沒辦法想那麼遠，更沒想到它會有今天這樣的成就。所以，能夠成為大家節慶傳統的一部分，真的非常美好！」

根據告示牌的統計，瑪麗亞凱莉這首節日歌曲《All I Want For Christmas Is You》，超越了之前兩首在百大單曲榜上連續佔據榜首較長時間的歌曲：分別是去年Shaboozey的《A Bar Song (Tipsy)》，還有2019年麥莉父親 Billy Ray Cyrus與Lil Nas X合作的《Old Town Road》。

