厲害了！諸葛亮飆英文、唐僧大談反內耗、甄嬛舉槍 這些「AI魔改」要被大陸廣電出手整治

▲ 大陸廣電總局出手整治許多以假亂真的AI魔改四大名著。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】厲害了！諸葛亮大飆英文、唐僧侃侃而談大談反內耗、甄嬛舉槍，這些天馬行空編來吸引大陸民眾的「AI魔改」視頻傳播亂象，終於要被大陸廣電總局出手整治了，自2026年1月1日起，大陸在全國範圍內開展為期一個月的專項治理。

據報導，隨著生成式人工智慧技術快速發展，部分網路帳號濫用AI工具，對經典影視、動畫片等內容進行顛覆性篡改，尤其是AI魔改經典影視劇的短視頻，在大陸各大平台刷屏，三國的劉備張飛成「變種人」，孫悟空都騎著摩托車招搖過市、柔弱婉約的林黛玉變成了勇猛的「潑辣林教頭」，還玩起了「林黛玉倒拔垂楊柳」；唐僧和女兒國國王竟然激情熱吻…，經過AI的渲染演繹，各種與原作大相徑庭的魔幻場面，無奇不有。

▲在大陸各類AI魔改惡搞短視改得漫無邊界。

大陸民眾喜歡這類視頻的人，看得不亦樂乎，但也有不少人覺得，這也太「毀童年」了，以後大家還記得原作是什麼樣嗎？

對於那些對經典影視劇爛熟於心的人們來說，AI魔改視頻可能的確只是一種娛樂和消遣，有些純粹是為了追求一種反差的「爽」！

但是當以假亂真的AI魔改氾濫開來，已經很難說，這裏面還殘留幾分純粹的娛樂和分享精神。在大陸，很多專門魔改AI視頻的博主都會問粉絲「想看什麼」，然後根據粉絲要求去魔改，刻意迎合受眾需求，可見一些人嚴重的「只是玩一下」，是另一些人圖謀「流量商機」的利益。

終於在大改、亂改、特改的AI魔改氾濫下，大陸監管單位看不下去了。據陸媒報導，大陸國家廣播電視總局陸媒報導，為整治「AI魔改」視頻傳播亂象，廣播電視總局自2026年1月1日起，在全國範圍內開展為期一個月的專項治理。

專項治理重點主要針對基於四大名著、歷史題材、革命題材、英模人物等電視劇作品進行AI魔改的下列視頻：一是嚴重違背原作精神內核和角色形象，顛覆基本認知，解構普遍共識;二是內容渲染血腥暴力、獵奇低俗，宣揚錯誤價值觀，違背公序良俗;三是存在對中華文化挪用、篡改的突出問題，導致對真實歷史時空、中華文明標識產生明顯錯位認知，衝擊文化認同。

大陸國家廣播電視總局專項治理，同步清理將少年兒童所熟知、所喜愛的動畫形象進行改編生成的各類邪典動畫，魔性解構與低俗化改編，這些內容嚴重背離經典作品精神內核，擾亂網路傳播秩序，助長侵權。

其中某些AI生成的內容以假亂真，難以辨認，混淆觀眾視聽，尤其是對於缺乏辨別能力的未成年人而言，容易造成不良影響。同時，這些視頻往往未經原作者授權，就擅自對原作進行篡改和演繹，涉嫌侵犯知識產權，是對法律底線的挑戰。

據大陸影視人士表示，過度氾濫，荒誕離奇的魔改，背離了原著的精神內核，拋棄了經典作品中的文化內涵和藝術價值，是對傳統文化認知的嚴重衝擊；經典IP承載著特定的歷史記憶和社會意義，是民族文化傳承的重要載體，肆意篡改可能導致公眾的理解偏差。

他們指出，AI魔改短視頻必須有明確的邊界，適度的二次創作能夠激發新的藝術靈感，促進文化的多元發展；但一旦越過合理界限，則會帶來負面效應。通過要求短視頻平台排查清理AI魔改短視頻，並嚴格落實生成式人工智慧內容審核要求，有利於從源頭上遏制AI惡搞的蔓延趨勢，保護原創者的合法權益，維護網路視聽環境的健康有序。（照片記者蔡叔涓翻拍）