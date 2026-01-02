厲害啦！吳宗憲宣布台北開唱 粉絲敲碗重現「機車衝上台」畫面
綜藝天王吳宗憲2日宣布將於 2026年3月29日在台北國際會議中心，舉辦睽違近8年的大型個人演唱會《2026臭男人演唱會》，粉絲竟敲碗重現「機車衝上台」畫面，直呼：「終於等到憲哥回家開唱！」而「天后級嘉賓」的身分也疑似曝光。
吳宗憲的經典夯歌〈是不是這樣的夜晚你才會這樣想起我〉、〈真心換絕情〉、〈你比從前快樂〉到〈屋頂〉，陪伴無數人成長。多年未在台北舉辦售票演唱會，讓這次回歸更顯珍貴，他也笑說：「這次不只唱歌，還要把大家的青春一起唱回來。」也有粉絲敲碗演唱會重現「機車衝上台」的經典畫面。
1日官方竟釋出神秘嘉賓圖，悄悄傳出神秘嘉賓可能是天后温嵐。對此，網友預想吳宗憲與温嵐過往多次合作、默契十足，若真在台北同台合體，勢必掀起全場大合唱，直接回憶殺爆擊！即便目前消息尚未證實，卻已讓粉絲瘋狂敲碗：「如果是真的，票又要秒殺了！」
3月29日的演唱會當日，目前吳宗憲公布本次演唱會將特別邀請好搭檔康康擔任演出嘉賓，綜藝火花加上音樂實力，可想而知勢必笑聲與掌聲齊飛。主辦單位也表示，演出內容將融合音樂、段子與驚喜橋段，打造只屬於吳宗憲的「臭男人宇宙」。
