去上海喊完兩岸和平中共就對台軍演 林楚茵吐槽蔣萬安：沒人在聽你「蔣」

民進黨立委林楚茵今(12/29)表示，台北市長蔣萬安昨天在上海雙城論壇高談闊論說：「願台海非波濤呼嘯而是和平繁榮」。結果今天解放軍宣布東部戰區展開「正義使命-2025」演習，中共有在聽你「蔣」嗎？蔣萬安你是在「蔣」幹話？

台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇，資料照

中共解放軍今天宣布，將以「正義使命-2025」為名，在我國周邊實施針對性軍事演習，範圍包括台灣海峽、台島北部、西南、東南、以東等區域，此外，共軍還預告，明日將對台灣周邊的5處公布海域，進行實彈射擊。

蔣萬安昨日出席在上海舉行的雙城論壇並致詞，他說，希望在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。

「蔣萬安是在『蔣』幹話？」林楚茵在臉書發文指出，昨天蔣萬安在上海雙城論壇高談闊論說：「願台海非波濤呼嘯而是和平繁榮」，結果今天解放軍宣布東部戰區展開「正義使命-2025」演習，中共有在聽你「蔣」嗎？

林楚茵表示，自己要再說一次，唯有實力強、台灣國防軍備、預算夠才有和平！溝通、妥協就是任憑中國霸凌台灣。

林楚茵說，蔣萬安身為台灣首都市長還在自欺欺人？竟然被騙了不出來譴責嗎？還是「習」慣被騙？

林楚茵表示，蔣萬安父親、前國民黨副主席蔣孝嚴，上上周才去中國廈門台商活動，配合中國大外宣，不到一周，換蔣萬安帶「錫」盤子赴中朝貢？蔣家 DNA 是混歪了？「子隨父行」毫無反共血脈？

