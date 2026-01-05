去中國化 OpenAI首款AI硬體產品拋棄立訊轉單鴻海

OpenAI預計將獨家委託富士康生產首款AI裝置，產品預計將於2026年或2027年正式公開發布。（圖片來源／信傳媒編輯部）

馬來西亞媒體《Webull Malaysia》報導，美國人工智慧（AI）巨頭OpenAI的第一款AI硬體項目正在拋棄中國立訊，轉移至富士康科技集團（鴻海），以加快推出由喬納森·艾維（Jony Ive）設計的消費級電子裝置的計劃。

OpenAI準備推出首款AI硬體產品，業界對該專案潛在製造合作夥伴的關注度日益高漲。

據媒體引述供應鏈消息人士的話說，該產品最初打算外包給中國電子代工與製造商立訊精密。然而，隨著供應鏈多元化方案的推進，OpenAI 據稱已調整策略，首款AI消費級設備的生產從立訊精密轉移至富士康，主要原因是擔心在中國的生產風險。

目前，OpenAI預計將獨家委託富士康生產首款AI裝置，產品預計將於2026年或2027年正式公開發布。

富士康的角色從AI伺服器拓展至消費硬體

鴻海股價周一（1月5日）上漲2.5元，漲幅為1.08%，報234.5元，逼近去年12月9日的前波高點236.5元。

消息人士也指出，這意味說，富士康可能獲得OpenAI涵蓋雲端（包括AI伺服器）和邊緣運算（包括終端設備）的訂單，預計將進一步推動其長期成長。

至於這次變更背後的原因，報導引述消息人士的話稱，OpenAI之所以將代工訂單從立訊精密轉移到富士康，主要是出於對生產地點的考慮，因為該公司不希望新款AI設備在中國生產。

報導還指出，該產品將在美國或越南生產，這符合OpenAI傾向於排除中國供應鏈的策略。該專案內部代號為Gumdrop，目前仍處於設計階段，預計於2026年稍晚或2027年正式上市。OpenAI這次轉向，使富士康成為OpenAI硬體策略的關鍵合作夥伴，涵蓋從雲端AI伺服器到面向消費者的邊緣設備。

富士康目前已為蘋果公司組裝智慧手機iPhone，並為谷歌母公司Alphabet組裝Google Pixel等產品，如今富士康獨家拿下OpenAI的硬體訂單，可望為長期成長注入強勁動力。

OpenAI的AI裝置設計成筆式

關於AI裝置的潛在外形，南韓《朝鮮日報》引述業內人士的話稱，OpenAI的AI裝置設計成筆式，將手寫輸入、語音互動和ChatGPT功能整合到一個便攜式裝置內。科技新聞網站《TechCrunch》的報導指出，這種設計反映整個產業向音訊優先體驗的轉變，螢幕逐漸減少，語音成為主要互動方式。

此外，另一家科技新聞網站《The Information》引述消息人士的話報導稱，OpenAI正在開發一系列新產品，並將在未來陸續發布，而不是只推出一款產品，這些產品可能包括智慧眼鏡和無螢幕智慧音箱。

根據The Information引述消息人士報導，為了順應無螢幕硬體的發展趨勢，OpenAI正在增強音訊AI模型，為最終推出AI驅動的個人裝置做準備，下一代音訊設備計劃於2026年第一季發布。

The Information指出，無螢幕設計是為了降低用戶沉迷的風險。曾與OpenAI合作進行硬體專案的蘋果前首席設計師喬納森·艾維(Jony Ive)表示，這是OpenAI的一項關鍵優先事項，他認為新設備是彌補早期消費技術不足的契機。

