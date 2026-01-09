去中國小心! 「這病毒」肆虐 陽性率急升 無疫苗、特效藥 「這些坑」別踩….

中國疾控中心緊急發文提醒，門急診流感樣病例中鼻病毒檢測陽性率有所上升，在南方個別省份甚至超過呼吸道合胞病毒、僅次於流感病毒。 圖 : 翻攝自廣州日報

[Newtalk新聞] 中國疾控中心緊急發文提醒，門急診流感樣病例中鼻病毒檢測陽性率有所上升，在南方個別省份甚至超過呼吸道合胞病毒、僅次於流感病毒。這表明當前除流感病毒外，鼻病毒是導致呼吸道症狀的主要病原體之一。

鼻病毒又稱人鼻病毒，是一種很小的單鏈 RNA 病毒，它是引發普通感冒的主要「元兇」之一，在成人和兒童中極為常見，是兒童急性上呼吸道感染最常見的病原體（占 30% 至 50%）。

醫師指出，鼻病毒非常「狡猾」，主要通過以下兩種途徑傳播：

呼吸道飛沫傳播：感染者打噴嚏或咳嗽時，病毒會隨著飛沫傳播給周圍人群。

接觸傳播：鼻病毒可在室溫下存活數小時，因此日常用品可能成為病毒「中轉站」。如果人們觸碰了被病毒污染的物品（如門把手、餐具、玩具、毛巾等），再用手接觸自己的口、鼻或眼睛，就可能感染病毒。

北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師公丕花指出，感染鼻病毒後，多數健康人群 7~10 天可自愈。特殊人群（嬰幼兒、老人、免疫力低下者）感染後需警惕，可能引發下呼吸道感染，或誘發哮喘、慢阻肺急性發作。

若出現持續發熱超過 3 天、精神萎靡、氣促胸悶、嬰幼兒脫水等情況，應及時就醫。

醫生強調，民眾若不幸中招，這些「坑」別踩 :

1.別亂用抗生素：根據具體症狀使用感冒藥，但不可濫用抗生素，因為鼻病毒是病毒感染，抗生素對它無效。

2.奧司他韋對它無效：奧司他韋等抗流感藥物對鼻病毒無效，無需使用。

3.有的「小感冒」別忽視：若症狀持續惡化，如出現高燒不退或呼吸困難，立即就醫。

國家應急廣播提醒，冬季是呼吸道傳染病高發季，鼻病毒感染常見且可防可控，做好基礎非藥物防護，就能有效降低感染風險。一旦不幸「中招」，務必牢記，多休息、多喝水、勤通風、少傳染。

