去中小企業不如休息… 南韓「躺平青年破71萬」原因曝：大公司月薪翻倍

南韓躺平青年突破71萬人，背後原因是大企業與中小企業的薪資差距。翻攝南韓勞動部官網



據南韓媒體今天（1/18）報導，南韓不工作的「躺平青年」，已經突破71萬人，統計數據指出一大關鍵，該國大企業員工的平均月薪，比中小企業員工多了將近一倍，許多年輕人認為，如果進不了大企業，不如在家休息。

據韓媒《每日經濟》報導，南韓政府的統計資料顯示，去年該國員工數3百人以上的大企業當中，20、30多歲的員工總計157萬8920人，創下2014年統計以來的新高，相較之下，員工數未滿3百人的中小企業，20、30多歲的青年就業者，降至741萬1979人，為歷年來最低。

年輕人流向大型企業，背後原因複雜，但最關鍵的仍是薪資差距，以2023年為基準，大企業的員工平均月收，達到593萬韓元（約12萬7百元台幣），中小企業員工的平均月收，僅為298萬韓元（約6萬6百元台幣），差了將近一倍。

報導指出，雙方的薪資差距，隨著時間進一步擴大，入職未滿1年的新進員工，大企業與中小企業的平均月收，差距為81萬韓元（約1萬6500元台幣），但在任職滿20年以上的情況，差距將擴大至367萬韓元（約7萬4700元台幣）。

另外，在南韓的就業市場，一旦進入中小企業，就很難跳槽到大企業，在這種情況下，許多年輕人認為，與其進入中小企業，不如將時間用來「在家休息」，等待進入大企業的機會來臨，去年南韓20、30多歲的「躺平青年」，已達到71萬7千人。

統計資料指出，2023年從中小企業轉職到大企業的比例，僅佔12.1%，從中小企業轉職到另一間中小企業的比例，卻高達81.3%。

南韓統計廳的調查顯示，南韓青年選擇職業的考量因素當中，「收入」變得越來越重要，在2009年，有29%的20多歲求職者，認為收入是求職最重要考量，到了2025年，該比例已來到37.6%，這也加劇了青年躺平的趨勢。

天主教大學經濟學系教授梁俊錫（양준석，音譯）分析：「大企業與中小企業的薪資、就業穩定性，都存在巨大差距，青年偏好第一份工作就進入大企業。」

