去中心化佈局 格羅方德押寶邊緣AI晶片

砸下四十億美元、布局新加坡，全球第五大晶圓代工廠格羅方德正加速擴張版圖。在美中科技戰與AI熱潮夾擊下，選擇「去中心化」的生產策略，同時押寶車用與邊緣AI晶片。面對台積電集中性的高階製程模式，格羅方德走出自己的賽道，有望改變晶圓代工勢力版圖。

全球半導體版圖再掀震盪。投入四十億美元打造的全新超級廠區，預計明年正式量產，這項跨國巨投並非一般擴張，而是全球第五大晶圓代工廠格羅方德最關鍵的戰略棋步。

格羅方德執行長布林表示，「我們的目標很明確，就是讓客戶盡快拿到產品。若一切執行順利，就能加速上市。在新加坡這樣成熟的生產基地，團隊累積的經驗能顯著縮短周期、加速營收回流，最終提升整體回報。」語氣沉穩，卻透露出勢在必得。

廣告 廣告

相較台積電將高階製程集中在台灣的做法，格羅方德選擇走上去中心化製造的道路。美國兩座廠、歐洲一座，再加上這座投資額破紀錄的新加坡工廠，整體在全球的投入已超過二百億美元。廣闊的產能佈局，不只是經濟計算，更是為了在動盪的地緣政治中分散風險。

布林指出，「在半導體產業，規模往往是被忽略的核心。只要工廠做到全球級規模，成本差異便微乎其微。美國的優勢更多來自規模效應，而非成本差距。」語句平淡，卻是產業的冷酷現實。

在美中科技戰高張的環境中，格羅方德與中國大陸晶圓代工廠建立在地製造合作，目的就是讓供應鏈穩定。布林說，「這絕對是未來數年持續成長的市場。我們聚焦工業、車用等中國極度重視的領域。」策略既務實也聰明。

麥肯錫預估，2030 年全球晶片需求將突破一兆美元，其中成長速度最快的，就是車用、通訊與 AI 晶片。不追逐最先進節點，而專注所謂的「差異化基本晶片」，成了格羅方德的主舞台。

布林認為，「我們擁有巨大的機會，透過差異化技術，讓裝置效能更高、更安全、延遲更低、續航更長、解析度更好。」一連串的形容像是為下個十年的半導體世界描繪出更細緻的藍圖。

今年四月傳出格羅方德可能與聯電合併的消息，雖然聯電已否認，但布林的回應卻留下想像空間。他笑著說，「如果併購能強化差異化並帶來新的能力，我們樂意這麼做。像近期完成的 MIPS 收購，就是客戶期待已久的能力補強。我們會把錢花在刀口上，無論是擴大產能，或透過策略性併購。」語氣輕鬆，訊息卻不輕。

面對席捲全球的 AI 熱潮，布林更看見下一波真正的價值。「目前 AI 的討論多集中在數據中心，但真正的未來將在邊緣，像是自動駕駛車等應用。我們正投入大量資源，以自身技術支撐邊緣 AI 的落地。」他強調。

也因此，格羅方德收購美普思科技、掌握 RISC-V 架構處理器 IP，不只是技術佈局，更是邁向完整解決方案供應者的重大一步。RISC-V 能降低 AI 晶片耗能、提升運算效率，為格羅方德切入全新市場打開大門。

更多 TVBS 報導

詐團首腦也被騙！太子集團陳志被黑吃黑 遭詐百萬美金

韓投資美逾1兆元！稱晶片關稅不會比台灣差 遭盧特尼克打臉

川普APEC峰會稱：台積電投資美國3兆元 大批台企來設廠

台灣AIoT鏈結新加坡 新創團隊跨境拚國際

