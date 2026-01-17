去中斷美啟動！歐盟擬「封殺華為、中興」逐步排除高風險供應鏈

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

歐盟擬大幅調整關鍵基礎設施政策。據路透社報導，歐盟執委會正考慮推動一項新措施，可能要求成員國逐步淘汰華為與中興通訊等中國供應商的電信設備，以強化區域網路安全。相關方案仍在評估階段。但將供應鏈「去中美化」的方向逐漸成形。

據路透社報導，歐盟執委會正考慮推動一項新措施，可能要求成員國逐步淘汰華為與中興通訊等中國供應商的電信設備，以強化區域網路安全。（示意圖／Unsplash）

路透指出，歐盟近年已將部分中國電信設備列為「高風險供應商」，但過去多採取建議或自願性做法，導致各會員國執行標準不一。歐盟執委會內部認為，現行機制不足以確保整體市場的安全與協調，因此正研究是否需要升級為更具強制力的共同規範。

廣告 廣告

報導同時提到，相關討論主要聚焦於行動電信網路等關鍵基礎設施，並未明確點名將全面排除美國供應商。歐盟官員強調，任何調整都將考量資安風險、汰換成本以及替代供應商的可行性。

英國《金融時報》也報導，過去歐盟對會員國選用供應商態度較為開放，並未直接介入。以西班牙為例，去年仍與華為簽署約 1,200 萬歐元（約新台幣4.4億元）合約，提供執法與情報單位使用相關監聽設備，也成為歐盟內部爭論的案例之一。

對此，華為與中興通訊尚未對路透的相關報導作出回應；歐盟執委會也未證實最終政策方向與時間表，僅表示網路安全仍是歐盟的重要優先事項。

更多FTNN新聞網報導

德國總理下封殺令！ 禁止華為等中國供應商參與未來6G網路建設

和平協議已完成9成！ 澤倫斯基喊新里程碑：戰爭有望半年內結束

歐盟回應委內瑞拉局勢！聲明呼籲各方克制 必須尊重委內瑞拉人民意願

