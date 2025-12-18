去佳德別只會買鳳梨酥！網友激推「１點心」必買：口感Q軟香甜、完勝其他店

台北伴手禮市場競爭激烈，許多老字號糕餅店各有招牌商品吸引消費者青睞。知名的佳德糕餅雖以鳳梨酥聞名，但近期一名女網友去消費時，卻意外發現店內另一項隱藏版人氣商品。她在品嘗老婆餅後大讚口感Q軟香甜，直呼終於理解為何總是看到顧客搶購。這番心得也引發網友熱烈討論，紛紛分享自己對佳德各式糕點的評價。

網友推薦佳德糕餅老婆餅

一名女網友在Threads發文分享，她到佳德糕餅購買了一盒老婆餅，原本沒有太多期待，但一口咬下後立刻被征服。她形容老婆餅的口感Q軟、香甜，讓人一嘗就能明白為何店內顧客總是大量採購這項商品，「原來老婆餅這麼好吃，還是只有我太慢知道」。

網友稱讚老婆餅

貼文曝光後，許多有經驗的消費者分享心得，「我一直都覺得佳德老婆餅完勝鳳梨酥耶」「麥芽糖內餡軟而不黏牙好吃」「老婆餅完勝其他店家」「老婆餅麥芽糖內餡軟而不黏牙，超好吃」「超好吃，曾經為了老婆餅排隊，但印象中保存期限只有５天，難以帶出國外」「佳德最好吃的絕對是老婆餅」。

佳德糕餅推薦買什麼

除此之外，許多人也點名其他值得品嘗的商品，包括佳德起酥蛋糕、牛奶酥餅等等，認為這些糕點的美味程度都超越了佳德鳳梨酥，「牛奶酥餅也好吃」「起酥蛋糕也超好吃，個人覺得比什麼老店的好吃」「以後更難買了」「起酥蛋糕跟太陽餅也好吃，其實佳德所有東西都完勝鳳梨酥」。

▲網友評論佳德老婆餅口感Q軟香甜。（圖片來源：佳德鳳梨酥臉書）

佳德糕餅

地址：台北市松山區南京東路5段88號

電話：02-8787-8186

時間：週一至日08：30～20：30

