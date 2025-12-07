去佳德別只買鳳梨酥 「最好吃糕餅」被買爆：咬一口就愛上

台北知名伴手禮佳德糕餅販售的鳳梨酥，是不少觀光客必買的伴手禮，一名女子表示，到佳德買了一盒老婆餅，吃一口就愛上，讚口感Q軟、香甜，直呼吃一口就知道為何大家要狂掃貨，貼文曝光後，一票人也認同佳德最好吃的糕餅是老婆餅，另也有人點名起酥蛋糕、牛奶酥餅、蛋塔、麻糬餅也很讚，口感完勝鳳梨酥。

原PO近日於Threads發文指出，佳德的老婆餅口感Q軟、香甜，一口咬下就能理解為何到店消費的民眾會搶購，「原來老婆餅這麼好吃，還是只有我太慢知道」。

貼文引起熱烈討論，許多固定到佳德購買糕點的網友表示，佳德的鳳梨酥一直是觀光客必買的商品之一，但佳德最好吃的糕餅是老婆餅，其他產品也相當受歡迎，像是起酥蛋糕、牛奶酥餅、蛋塔、麻糬餅等都是必吃推薦。

網友紛紛留言，「我一直都覺得佳德老婆餅完勝鳳梨酥耶」、「起酥蛋糕跟老婆餅也好吃，其實佳德所有東西都完勝鳳梨酥」、「牛奶酥餅也好吃」、「起酥蛋糕也超好吃，個人覺得比什麼老店的好吃」、「老婆餅完勝其他店家」、「老婆餅麥芽糖內餡軟而不黏牙，超好吃」、「佳德最好吃的絕對是老婆餅」、「也推蛋塔」、「以後更難買了」、「老婆餅彈牙好吃」。

