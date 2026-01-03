去全聯被要錢！老人「1舉動」揪心 結局逼哭7萬人

生活中心／彭淇昀報導

一名網友分享，在全聯遇到一名老人求助，說ˋ己和母親很久沒吃飯了，他當時懷疑可能是詐騙，但還是心軟伸手幫忙，老人最後只挑了最便宜的麥片，當下他立刻加碼米麩和奶粉，共花了500多元，最後老人回謝「本想跟你要些零錢而已，回去可以和母親吃很多餐了」，便騎著破爛的腳踏車離開，讓原PO直呼「無論他是不是騙我，至少我對得起自己良心！」

原PO在全聯遇到一名老人求助，看到老人挑選最便宜的麥片，讓他忍不住直呼「就算被騙也甘願」。（示意圖／資料照）

原PO在Threads上發文分享，去年12月31日上午在全聯門口遇到一位老人跟他要錢，說自己和母親餓了很久都沒吃飯，當下有懷疑對方是詐騙，但還是心軟伸手幫忙。

廣告 廣告

原PO表示，心想著給對方買個便當，沒想到老人竟婉拒，稱自己沒有牙齒咬不動，問原PO能不能買麥片，「他就走到麥片區拿最便宜下層的，我就問他這樣就好嗎？他點點頭似乎不是個貪心的人」。

原PO見狀後，立刻加碼米麩和奶粉，心想就算被騙也甘願，結帳一共花費500多元，老人感激回謝「本想跟你要些零錢而已，結果買了這麼多，回去可以和老母親吃很多餐了」，接著就急著破爛的腳踏車離去。

原PO坦言，這陣子生活壓力大、心情鬱悶，一夕間也就釋懷許多，直呼「無論他是不是騙我，至少我對得起自己良心！」

貼文曝光至今已累積85萬次瀏覽、7.4萬讚，不少網友紛紛看哭，「我覺得真的只是要食物的不會是騙人！我應該會再塞錢給他或再買些乾糧，看了好難過，謝謝你有幫助他」、「謝謝你的善心」、「他沒有嫌東嫌西，而是拿取自己需要的，這才是真的有幫到他」、「看他挑便宜，是真的需要幫助不得已才開口，謝謝你沒拒絕，臉皮薄可能不敢問下一個人，這實際幫忙跟捐錢比才是善舉」、「看了很想哭，每次看這種文章心裡都很難受，謝謝你，我也會這樣幫助別人」、「要食物而且是這種糊狀物，真的都是生活極困難的，感謝您，好人一生平安」。

更多三立新聞網報導

全聯「1神物」止咳超有效！她狂掃3條 過來人曝：吃20幾年了

「台灣國寶」辭世！享壽90歲 文化部長悲痛哀悼

果粉注意！蘋果公布2026年首波「過時產品」名單 iPhone 11 Pro也入列

永和名店急尋人！誤賣「41顆破皮水餃」道歉 網一看笑翻：天選之人

