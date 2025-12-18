去函助高虹安無罪 民進黨立院黨團檢舉周萬來送監院彈劾

民進黨立院黨團赴監察院彈劾立法院秘書長周萬來及法制局（圖 /李怡安攝）

新竹市長高虹安二審貪污無罪，民進黨團今天（18日）記者會指控是因為高院根據立法院函覆，認定助理費性質為實質補助。民進黨立院黨團早上前往監察院陳情，要求彈劾立法院秘書長周萬來、立法院法制局長郭明政。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，從高院新聞稿所看到的簡單幾個文字，赫然發現立院回覆給高院的報告，和國民黨立委陳玉珍提案要替助理費案除罪化的立法說明高度相似，到底是誰抄誰？民進黨團質疑這兩份文件根本是出自同一人手筆，立院有必要給交代。

鍾佳濱說，立法院法制局無權代表全體立委去界定助理費性質，這是專擅濫權，民進黨團對立院法制局擅自作出見解的報告大感不解，要向立院索取報告全文，周萬來居然遮遮掩蓋，不敢給立法委員看，這是瀆職包庇。



