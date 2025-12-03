去化韓國瑜？柯志恩掐指嗆「綠營執政高雄55年」…議員狠酸：光速切割

記者簡榮良／高雄報導

打到自家人！國民黨高雄市長參選人柯志恩上節目脫口「高雄市27年，高雄縣28年，加在一起55年都是民進黨執政」，一番言論遭議員張博洋狠酸，為了選舉，光速切割韓國瑜，「難道韓國瑜落跑選總統，也在柯志恩的記憶裡面落跑了嗎？」。張博洋趁熱打鐵，於今（3）日合體罷韓四君子尹立，在柯志恩選舉看板旁掛上「這柯跟這顆沒什麼兩樣」標語反諷，呼籲高雄人看清國民黨真面目，向女版韓國瑜說ＮＯ！

柯志恩上節目脫口「高雄市27年，高雄縣28年，加在一起55年都是民進黨執政」，遭議員張博洋狠酸，為了選舉，光速切割韓國瑜。（圖／翻攝畫面）

「民進黨執政高雄55年」說一出，身為罷韓四君子的張博洋立刻質疑，柯志恩怎麼不提被罷免的韓國瑜，難道韓國瑜落跑選總統，也在柯志恩的記憶裡面落跑了嗎？

⁨他說，不要忘了國民黨主席鄭麗文可是跳出來幫柯志恩背書，表示後面有一整個國民黨團隊，那國民黨前市長韓國瑜在高雄政績是什麼，柯志恩應該要如數家珍，有自信的向高雄市民喚起國民黨的好才對呀。

張博洋趁熱打鐵，於今（3）日合體罷韓四君子尹立，在柯志恩選舉看板旁掛上「這柯跟這顆沒什麼兩樣」標語反諷。（圖／翻攝畫面）

⁨張博洋認為，很明顯柯志恩自己也知道韓國瑜在高雄市票房毒藥，國民黨做了對不起高雄人的事情，現在自己為了選舉，只好光速切割韓國瑜，證明柯志恩真的如她的競選看板所述「這柯，不一樣」，她的時空跟高雄人完全不一樣。

張博洋趁熱打鐵，合體昔日戰友、左營楠梓區市議員擬參選人尹立打空戰，兩人鎖定柯志恩看板旁，加掛印有神似前高雄市長韓國瑜招牌「光頭」剪影的看板，直指「這柯跟這顆沒什麼兩樣」，呼籲高雄人看清國民黨真面目，向女版韓國瑜說ＮＯ，市民一同反詐騙。

