去南韓旅遊別當冤大頭！網紅曝1地區路邊攤又貴又雷

不少旅客到南韓首爾旅遊時，幾乎都會把明洞商圈列入必逛清單，街上有滿滿美妝店、服飾品牌，還有各式各樣的小吃攤，好逛又好買。不過，曾長期住在南韓的知名網紅「台灣妞」卻跳出來提醒，明洞雖然好逛，但路邊小吃其實不太值得嘗試，不只價格偏高，踩雷機率也很高，甚至直言每次帶朋友到南韓玩，都會先叮嚀「不准吃明洞的路邊攤」。









台灣妞表示明洞不少小吃其實是專門做給觀光客的商品。（圖／翻攝自Youtube fanamericantime）

台灣妞日前在臉書粉專分享自身經驗，表示她曾在明洞嘗試過3、4次小吃攤，結果幾乎每次都失望收場，不是口味不理想，就是價格明顯比其他地區貴。她也提到，明洞不少小吃其實是專門做給觀光客的商品，在南韓其他地方其實很少看到，當地人平常也不太會去消費，和大家想像中的道地南韓美食落差不小。不過台灣妞也表示旅遊踩雷某種程度也是體驗的一部分，所以如果真的看到有興趣的食物還是能試試，但特別提醒別因為吃到明洞小吃就覺得南韓料理不好吃。

南韓1必去景點專坑觀光客？網紅揭物價比別區高3倍：在地人根本不吃

有網友指出明洞小吃又貴又普通，感覺就像台北西門町的路邊攤一樣。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

除了台灣妞外，其實南韓網紅金炳秀過去也曾在台灣談話性節目，提醒觀光客盡量避開明洞消費，直指那裡的物價比其他區域高出3倍以上，主要就是鎖定外國遊客。貼文曝光後，也引發不少網友共鳴，紛紛留言表示明洞小吃又貴又普通，感覺就像台北西門町的路邊攤一樣，平常當地人根本不會特地去吃，還有人笑說去明洞只會換錢、逛連鎖店，絕對不碰小吃攤，「明洞就是坑觀光客的地方，東西有夠貴的」、「我去明洞只換錢，不會做其他額外的事」、「剛回來，真的超貴」。





