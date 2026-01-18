去員工葬禮不營業！奧客硬闖罵「沒人招呼」 老闆反擊：是你闖空門

生活中心／朱祖儀報導

「大骨麵DaGoodMan-好男人系列」是高雄人氣店家。（圖／翻攝自大骨麵DaGoodMan-好男人系列臉書）

不少人會將對店家的評價留在Google Maps評論區，但近來高雄人氣麵店「大骨麵DaGoodMan-好男人系列」就被留下一條爭議負評，一名顧客控訴，日前準備要前往店家用餐，當天大門可進卻沒人招呼，因此留下1星負評，店家回應，由於有同仁過世，因此全店員工去參加喪禮哀悼，且當天大門關起，沒想到卻被對方闖空門。

顧客硬闖店內留負評 店家無奈回應

業者近來在Threads分享顧客的一星負評，截圖中看到，對方控訴打電話給店家，沒辦法訂位，隔天實際到餐廳查看，發現大門可以進入卻完全沒人招呼，廚房也沒有看到熱氣，「是怎樣？到底開不開店啊？」看得出顧客相當憤怒。

不過業者回應，因為店內同仁過世，當天員工集體參加喪禮哀悼，「夥伴為我們盡心盡力，我們去送他最後一程，應該不為過吧？」老闆也強調，當天臉書和IG都有公告，Google營業時間沒辦法改，他們也感到很無奈。

店家回應顧客的1星評論。（圖／翻攝自店家Threads）

業者還說，當天餐廳沒有營業，大門也關起來，不過顧客卻直接打開門，還在裡面晃一圈，「我們被闖空門都沒那麼生氣了，你們也別生氣了好嗎？」只希望顧客可以多點尊重，站在別人的角度思考，可以看到更多事情面貌，「留這種言的第一次被我們公開，因為不該吞的，我們是不會吞的。」

不少人力挺店家，「我相信你們平時相處一定很好，集體參加喪禮…不是每個老闆願意做這件事，你們一定很難過」、「麻煩顧客有看到請親自去店家道歉，這世界不是圍著妳轉，吃不到飯總有第二選項吧」、「不是已經說不給訂位？那就是當天沒營業了！還去打開店門不是很奇怪嗎」、「幫補血，支持老闆提告闖空門的部份」、「辛苦了，類似這種一星，真的不需要放在心上。」

大門可進卻控闖空門？店家還原真相

但也有網友好奇，「他說大門可進卻沒有人，所以，你們有鎖門嗎？」店家則回應，因為當天仍有廠商送貨，他們不希望食材暴露在外面，擔心有食安問題，所以大門沒有特別鎖上，本以為整間店黑漆漆、也沒掛營業牌子，並在網路上公告，客人就知道當天沒有營業，沒想到還是發生狀況。

