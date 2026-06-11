「去哪吃」上線創佳績 遠傳井琪：服務完全免費！未來不排除推Premium付費訂閱制

遠傳舉辦「去哪吃」App上線記者會，總經理井琪致詞並接受聯訪。戴嘉芬攝



遠傳今日（6/11）舉辦「去哪吃 Taste Taiwan」上線記者會，此為一站式餐飲社群平台，目前註冊用戶數已達20萬。遠傳總經理井琪表示，目前「去哪吃」的服務完全免費，未來平台做大後，不排除發展推出 Premium（進階）功能的付費訂閱，但現階段會與餐廳強強聯手、創造雙贏。

井琪提到，「去哪吃」App 營運由去年底成立的子公司聚流平台科技負責，公司資本上限是10億元，初期資金是2.5億元，採分期投入方式。她強調，做平台「燒錢燒得很快」，未來一定會增資。遠傳是100%持股的母公司，目前沒有引進外部資金的需求，但若平台上的餐廳老闆或合作夥伴想要投資，也非常歡迎。

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媒體關注，私廚加入此平台的關鍵原因。井琪表示，私廚過去多固守熟客、資訊不流通。遠傳的商務開發團隊一家家去接觸。因私廚座位有限，透過平台可以釋出特定空位或指定日期給新客群，保證每天的產能都被充分利用，達到產值最大化。

媒體也問到，市場上已有其他一站式平台，過去也有新創投入餐飲App失敗的經驗，遠傳的優勢何在？對此，井琪表示，市場上如 inline 是偏向2B商家端。而「去哪吃」的核心優勢在於一站式服務與美食日記 的社群概念，能把搜、訂、吃、評、分享整合，並留存個人飲食回憶。

她強調，一般新創投入2C平台之所以做不起來，是因為獲客成本太高了，累積百萬用戶極度燒錢，新創無法忍受長期的虧損。但遠傳已有一個800多萬下載、月活躍用戶逾200萬的「遠傳心生活」。累積了龐大的用戶和流量，能以極低成本精準觸及目標客群，這是一般新創所缺乏的。

針對外資近期看好遠傳的個人數位服務與年輕化布局，致使股價節節高升。井琪則認為，目前遠傳的行動加值服務佔整體營收約5%，占比雖小，但它的成長動能非常快速，從手機保險擴展到生活加值，未來大有可為。

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