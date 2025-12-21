去哪都遇到恐怖公廁！地板溼到反光、臭味撲臉 網嘆：台灣人水準堪慮

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

公共廁所到底怎麼了？近期有網友抒發崩潰心情，直言自己「去哪裡都遇到恐怖公廁」，不只地板濕到像被颱風掃過，連馬桶都能被尿到外面，讓他踏進廁所不到一秒就想轉身逃跑。話題一出，引發一票網友的共鳴。

原PO在PTT上以「公廁通常都好髒」為題發文，坦言近來不知道是不是自己運氣很差，「馬桶明明就在那裡，偏偏還會有人尿到外面」他無奈形容，昨天去百貨公司想說應該比較乾淨，結果一踏進去地板溼得反光，味道直接撲過來「我才剛走進去就想走出去。」

貼文一出立即引發共鳴，不少網友紛紛加入公廁災情分享大會，「所以我都不敢去公廁上廁所，我連捷運站的廁所都不會上」、「在公司都有人亂大便了，不敢奢求外面的公廁多乾淨」、「流動廁所更可怕」。

還有網友表示，「最近還遇過一顆大便在地板上的，台灣不少人水準很差」、「蹲式的很容易踩到尿，超噁」、「台灣的公廁都濕濕的」

