去四國松山沒搭過這個等於沒來過！超復古少爺列車攻略：票價、停靠站、時刻表一次整理

日本愛媛縣松山市中最著名的觀光交通工具就是坊っちゃん列車(少爺列車)啦！

幾乎可說是松山市的代表之一。

少爺列車的名稱來自日本文學家夏目漱石的著名小說「少爺」(坊っちゃん)，

在小說中主角「少爺」來松山中學任教時，搭乘的就是這種蒸汽小火車。

松山市市區主要靠路面電車運行，

但遊客絕對要體驗一次這台具有特色的觀光交通列車「少爺列車」。

與文學小說有著關聯，使得台部列車瀰漫了濃厚的文學氣息。

日本四國松山｜坊っちゃん列車(少爺列車)

少爺列車時刻表

道後溫泉 ↔ 松山市站 路線

道後溫泉 ↔ JR 松山站前 路線

平假日時間可能有所不同，詳細時刻可參考官網

少爺列車路線

少爺列車非每站路面電車站都會停靠，

僅停靠松山著名景點：道後溫泉、松山市站、大街道(松山城、商店街)。

從大街道站上車有可能會遇到客滿情況，推薦可以從首站松山市站開始搭乘到道後溫泉。

少爺列車｜松山市站

少爺列車沒有售票處，在松山市站搭乘少爺列車請排隊上車，在少爺列車的招牌前排隊即可。

少爺列車須購買少爺列車的專用票，成人單程票價 1300日圓，兒童 650日圓，上車時直接跟隨車人員購買。

少爺列車的車票很有質感。

乘客可到車頭，服務人員會協助幫忙合照，超貼心，情緒價值給好給滿。

原本的蒸汽火車已引退，目前這台為復刻版，完整復刻復古外觀的蒸汽火車，

不過為了環保，現在改成柴油引擎驅動。

只有一節車廂，所以有些壅擠，不過路程不長，車廂內部使用木材建置，相當復古，

沿途隨車人員會用日文介紹沿途的景點。

抵達道後溫泉。

雖然車價不便宜，坐起來也非舒適，但是能感受小說中的乘車氛圍，

也是來到愛媛松山不能錯過的體驗，搭乘蒸汽小火車走訪松山市的著名景點吧。

