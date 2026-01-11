去夜店玩被灌醉！台中女慘遭2男撿屍「輪流侵犯」還拍片…1人賠45萬免關

記者吳泊萱／台中報導

台中一名女子小莉（化名）在女性友人邀約下前往夜店同樂，二人在夜店包廂遭2名男子灌醉，隨後被帶往汽車旅館開房，其中小莉因泥醉，慘遭二人輪流性侵，還被拍下不雅影片。隔日小莉清醒後發現自己遭二人侵犯，立刻前往醫院驗傷，並報警提告。法院審理時，其中1名男子以45萬元與小莉達成和解，遭判處1年8月徒刑，緩刑2年；另1名男子尚未審結。

檢警調查，2024年10月20日，小莉在女性友人邀約下前往西屯區一家夜店同樂，透過朋友介紹認識2名男子，4人在夜店包廂喝酒聊天。小莉與女性友人被2男被灌醉後，帶往汽車旅館開房，二人將女性友人安置在隔壁房間，隨後對小莉伸狼爪。

小莉因泥醉慘遭二人輪流性侵，其中1名男子還趁機拍下不雅影片。小莉酒醒後質問二人，並要求刪除手機內不雅影像後請二人離開，隨後在女性友人陪同下前往醫院驗傷，並報警提告。事後，2男被依乘機性交罪起訴。

法官審酌，拍攝不雅影片的男子在偵查及庭審時均坦承犯行，且已賠償小莉45萬元，並成立調解，因此依刑法第59條規定減輕其刑，依乘機性交罪判處1年8月徒刑，緩刑2年，並於緩刑期間付保護管束。另1名涉案男子，案件尚未審結。

