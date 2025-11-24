去大埔鐵板燒「結帳多噴80元」！內行曝慘虧真相 一堆人吃錯

生活中心／朱祖儀報導

不少人愛吃鐵板燒。（示意圖／資料照）

連鎖餐廳「大埔鐵板燒」是不少人喜愛的外食選擇，不僅價格優惠，份量也很多，還可以客製化料理。但一名網友表示，自己最近前往用餐，要求續菜卻在結帳時被多收了80元，讓他感覺有些委屈。文章曝光掀起討論，不少人給出解決方法。

一名網友在Threads透露，自己近來去大埔鐵板燒用餐，但他明明記得在店內用餐可以續一次青菜，可是自己結帳時，卻發現被多收錢，因此好奇發文詢問，「為什麼第二次要收80元？」

原PO透露，自己加菜多花80元。（示意圖／資料照）

文章曝光吸引104萬人關注，眾人紛紛點出關鍵，「直營可免費續菜，加盟店沒免費續菜」、「每間的規定不一樣，有些可以加菜、有些只能加一次、有些可以要求大份量但不能加菜」、「不是每家都能續菜的」、「有一些可以高麗菜、豆芽菜吃到飽，有一些則是白飯吃到飽，事先可以先詢問一下。」

也有網友指出，「大埔很多分店90%以上都要加收費用（續加菜），建議消費前可以致電詢問，或者看有沒有張貼免費加菜訊息」，還有人大方分享，「今天才吃健行路的大埔，可以免費續唷！南屯路那間大埔也可以」、「霧峰大埔超讚，飯、菜都可續」、「台北八德路的大埔，青菜可以吃兩份。」最後建議民眾若好奇店家是否有續菜服務，可以先查看店家Google評論或致電詢問最為保險。

