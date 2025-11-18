去年倉皇逃出總理官邸流亡印度！孟加拉鐵娘子遭判死刑

圖／達志影像美聯社

曾執掌孟加拉政權前後長達20年的「孟加拉國父」之女哈希納，周一(11月17日)遭法院以違反人道罪名，判處死刑。法院認定哈希納要為去年軍警暴力鎮壓示威，導致至少1400人喪生的事件負責。而已經流亡印度一年多的哈希納，則發聲明痛批相關審判涉及政治操作，支持她的政黨還鼓動民眾以罷工反抗判決。孟加拉國內目前無法完全恢復穩定，仍傳出零星暴力事件，儘管臨時政府已宣告明年2月舉行大選，新舊政府也都會向印度提出引渡要求，但印方尚未有實質回應。

廣告 廣告

大批孟加拉青年，周一(11月17日)在首都達卡的國際戰犯法庭大樓外，歡欣鼓掌還比出勝利手勢，甚至分送蛋糕甜點慶祝，全是因為法庭內的法官，宣告了這個判決。

法官 莫尊德（Golam Mortuza Mozumder）：「茲裁定，被告哈希納三項罪名成立。我們決定給她的唯一刑罰，就是死刑。」

法庭內的歡呼聲震天價響，旁聽席上的學運倖存者家屬們，更紛紛為正義獲得伸張而激動落淚。

學運死者父親 阿卜杜勒拉布：「看到今天對凶手哈希娜的判決，我們感謝真主。這讓我們稍微平靜了一些。」

但這名被法院宣告煽動、下令殺人並縱容軍警暴行等罪名成立，裁定處死的前總理哈希納，不但流亡印度，從頭到尾缺席這場審判，

還發聲明痛斥相關判決「出於政治動機」，充滿偏見「沒有任何公正可言」。

而長期支持哈希納、但目前遭孟加拉當局取締的政黨「人民聯盟」，則發表YouTube影片，喊話支持者要以實際行動抵制判決。

「人民聯盟」中央委員會主席團成員 賈漢吉爾·卡比爾·納納克：「為了抗議這個判決，明天(11月18日)要在全國罷工。」

但這場罷工並沒有出現，周二的達卡街頭恢復正常秩序。多數孟加拉人對於哈希納與她的政黨已是深惡痛絕，強調一定要看到哈希納上絞刑架，才能算是得到正義。

去年學運中斷腿示威者 穆罕默德·扎基爾·西克德：「在判決執行之前，我們無法相信死刑真的會執行。只有當我們看到哈希納站上行刑台，絞索套在她脖子上時，我們才會相信判決獲得執行。」

示威者在死刑裁決宣告後，還出動怪手，要把這座曾經是博物館的哈希納父親、也就是孟加拉國父的故居，完全拆除。

學運示威者 諾辛·納瓦爾：「無論如何，我們都要推倒哈希納的房子。只有到那時，我們才會離開。」

曾執掌孟加拉政權前後長達20年，更一度帶領國家經濟快速成長、被稱為孟加拉鐵娘子的78歲哈希納，之所以成為民眾口中必須被推翻夷平的對象，除了長期的高壓威權統治之外，壓垮駱駝的最後一根稻草，就是去年在失業率節節高升的情況下下，仍堅持推動「烈士子女可優先取得公職」政策，嚴重不公讓年輕人憤而走上街頭展開大規模示威。

但哈希納不但沒有收手，反而變本加厲，不但關押大批參與示威的學生領袖，更讓軍警以暴力方式鎮壓示威，導致至少1400名示威者喪生。而民眾的怒火難以平息，上千名示威者去年8月初衝入總理官邸，

哈希納在倉皇中辭去總理職務，並搭乘直升機倉皇逃離達卡，前往印度尋求庇護。而85歲的諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）則獲得推舉，主持臨時政府。他也在這次死刑宣判之前，就表明將在明年2月舉行公投和國會大選，同時在孟加拉全境加強維安，來避免暴力事件爆發。

坎培拉經濟學家兼政治分析家 喬蒂·拉赫曼：「人們都在期待這次選舉。各政黨實際上已經宣布了候選人。大家都在討論各種不同的政策。所以，我認為，現在的氣氛正逐漸變得像節日一樣熱鬧，充滿競選的氛圍。政府將正式向印度提出請求，稱哈希納已被審判並被判有罪，然後應該將她引渡回國。我相信目前的臨時政府會這樣做。然後，無論誰在二月份當選，也可能再次提出同樣的請求。」

目前還無法得知印度，會如何應對孟加拉透過正式或非正式管道的引渡要求。但由於孟加拉國內至今仍零星傳出暴力事件，臨時政府在管理上也仍存有威權色彩，聯合國人權辦公室對於哈希納的死刑判決表達了關注，但也呼籲各方保持冷靜與克制。

更多 TVBS 報導

她下令射殺千人！ 孟加拉學運遭血腥鎮壓 前總理被判死刑

鎮壓學運遭判死躲德里！孟國促引渡前總理哈希納 印度暫無動作

孟加拉前總理鎮壓抗議民眾釀1400死 今判死刑但一原因無法執行

前孟加拉總裁遭控反人類罪「恐判死」 本人反駁：遭政敵追殺

