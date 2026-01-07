去年入秋後降雨偏少 曾文水庫守住水情、一期作供灌日程敲定

去年入秋迄今，曾文水庫上游降雨偏少，僅歷來同期平均的6成。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內規模最大的曾文水庫，上游在去年入秋後迄今，累積降雨偏少，但水利署南區水資源分署全力調控，目前蓄水率仍維持7成5左右，守住正常的水情，一期稻作的供灌將於本月19日起展開，計畫用水量約2.35億立方米。

農田水利署嘉南管理處規劃，19日起，全區約1.8萬公頃的一期作將同步供水，未來將視現地降雨狀況，落實灌溉管理，努力減少不必要的出水，讓水資源的利用發揮最大效益。

南水分署統計，去年曾文、烏山頭水庫集水區的總累積降雨，為歷來同期平均的125％，7、8月累積降雨量更是歷來同期平均的2倍，但9至12月累積降雨量卻僅歷來同期平均的6成，夏、秋之間的落差很大，在有效控管下，目前水情仍正常，民生用水穩定供應，農業灌溉也將順利啟動。

南水分署提到，去年此時，曾文水庫的蓄水率仍維持100％，現在僅7成左右，除了入秋迄今，上游水氣不足之外，7、8月份雖是歷來同期平均的2倍，但當時已經滿水位，無法蓄存，只能放流；以0728連續豪雨期間為例，累計調節性放水逾7億立方米，可惜又無奈。

南水分署觀察，截至今天傍晚5點，曾文水庫的水位標高223.01公尺，蓄水率75.10％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾4.11億立方米，水情正常，也籲請民眾持續養成節約用水的習慣，一起守護珍貴的水資源。

雖然去年入秋迄今，上游降雨偏少，曾文水庫仍穩住水情，一期作本月19日起供灌。(記者吳俊鋒攝)

