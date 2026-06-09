去年全台逾百名急診醫師離職 他嘆：今年只補到60人

台灣醫護人力不足，急診醫學科缺人問題更嚴重，一名急診醫師昨（8）日表示，今年的急診專科考試終於放榜，全台共有60位急診專科醫師應屆通過，好不容易有新血本該是好事，但只要一想到，去年全台有超過100名急診醫師離職，今年卻只補到60人，就讓他覺得很感慨。

一名急診醫師昨日在臉書粉絲團「超級白急診醫師」表示，今年急診專科考試放榜，他們醫院的急診住院醫師們全數通過，努力這麼久終於有了回報，讓他覺得很開心，但另一方面又讓他憂心，因為今年全台急診專科醫師，應屆通過的只有60人，而去年有超過100位急診醫師離職。

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超級白指出，醫療大環境留不住人，就連他們醫院的新科醫師也不一定會留下來，但他認為這不算是背叛，當醫療大環境出問題後，不應該把問題歸咎於醫師個人，並向新血們喊話，千萬不要被「病人需要你」之類的話給情勒。

至於願意留在急診體系的醫師們，超級白則提醒要珍惜每一天，原因是大家終有一天會選擇離開，而在那一天到來之前，希望大家在值完最難的夜班後，依然找得到一個微笑的理由，「願你們有一天離開急診的時候，是因為找到了更好的地方，而不是因為撐不下去了。好好照顧自己！急診可以沒有你，但你愛的人不行」。

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