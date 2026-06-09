去年全台逾百名急診醫師離職 他嘆：今年只補到60人
台灣醫護人力不足，急診醫學科缺人問題更嚴重，一名急診醫師昨（8）日表示，今年的急診專科考試終於放榜，全台共有60位急診專科醫師應屆通過，好不容易有新血本該是好事，但只要一想到，去年全台有超過100名急診醫師離職，今年卻只補到60人，就讓他覺得很感慨。
一名急診醫師昨日在臉書粉絲團「超級白急診醫師」表示，今年急診專科考試放榜，他們醫院的急診住院醫師們全數通過，努力這麼久終於有了回報，讓他覺得很開心，但另一方面又讓他憂心，因為今年全台急診專科醫師，應屆通過的只有60人，而去年有超過100位急診醫師離職。
超級白指出，醫療大環境留不住人，就連他們醫院的新科醫師也不一定會留下來，但他認為這不算是背叛，當醫療大環境出問題後，不應該把問題歸咎於醫師個人，並向新血們喊話，千萬不要被「病人需要你」之類的話給情勒。
至於願意留在急診體系的醫師們，超級白則提醒要珍惜每一天，原因是大家終有一天會選擇離開，而在那一天到來之前，希望大家在值完最難的夜班後，依然找得到一個微笑的理由，「願你們有一天離開急診的時候，是因為找到了更好的地方，而不是因為撐不下去了。好好照顧自己！急診可以沒有你，但你愛的人不行」。
其他人也在看
加薪留人？31萬護理師「僅19萬執業」 石崇良：明年金額不會低
隨著「三班護病比」正式納入《醫療法》並於今年5月20日起分階段施行，護理人力留任問題再度浮上檯面。中華民國護理師護士公會全國聯合會（全聯會）於6月8日召開記者會，提出薪資改革、資源監督及制度支持三大精進訴求，衛福部部長石崇良親自出席並承諾，明年護理費挹注金額一定不低於今年。
女誤喝室友泡腳藥酒心悸嘔吐險喪命 醫揭超毒藥材：堪比砒霜
根據陸媒《錢江視頻》報導，浙江紹興市中心醫院馬鞍院區指出，陳姓女患者在下班返回宿舍，誤把室友準備用來「泡腳」的外用藥酒當作補藥喝下肚，但藥酒中含有「雪上一枝蒿」與「草烏」等劇毒中藥材，其毒性堪比砒霜。因此患者很快出現嘴唇和四肢麻木、頭暈噁心及強烈心悸等中...
今年首例！民雄婦「5地雷包圍住家」染日本腦炎 昏迷倒地送醫
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內出現今年首例日本腦炎病例！疾管署今（9）日公布該名嘉義縣民雄鄉的60多歲女性，近期無國外旅遊史，具慢性病史，是在6月2日發病，出現發燒、意識不清及昏迷倒地等症狀住院治療，後經醫院通報及採檢確診，目前人還在加護病房治療中，至於同住6名家人均無疑似症狀。個案住家附近剛好都有稻田、溝渠、鴿舍、養豬場及禽場等高風險場域。...
不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽
台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20﹒06％，相當於每５人就有１位是65歲以上長者。面對人口結構的快速老化，各地方政府紛紛推出老人福利政策，除了台東、南投、苗栗外，新竹
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
傅子純罹急性血癌如「奪命閃電戰」 醫曝：上周聚餐、下周送ICU
曾演出《新兵日記》的藝人傅子純7日在家中突然失去呼吸心跳，送醫急救後宣告不治，得年46歲。急診醫師初步研判死因為急性血癌，消息傳出後震驚演藝圈。為何來得如此之快？醫師黃軒指出，急性血癌在重症醫學領域被稱為「奪命閃電戰」，從「體內血球外表完全正常」到「突然爆發異常症狀」，臨床上的典型時間線僅有3至7天，最長不超過2週，要當心5大警訊。
醫療險提案1／花99萬救命卻只賠50萬 實支險理賠缺口現形
當醫療科技愈來愈進步，許多疾病已能透過微創、導管等新型治療方式完成，不僅傷口更小、恢復更快，也逐漸成為醫療主流。然而，不少民眾直到申請保險理賠時才發現，醫學上的「手術」未必等於保單認定的「手術」。一名腦血管動脈瘤患者因接受血管內栓塞術，雖然住院花費近百萬元，卻有大筆手術費遭保險公司拒賠。
三班護病比入法「3階段」時程出爐！護理界提3大訴求
「三班護病比」制度已於5月8日正式納入《醫療法》，並將於116年5月20日起分階段實施，中華民國護理師護士公會全國聯合會今（8）日首度提出「友善職場三大精進訴求」，呼籲政府與醫療院所攜手打造更具吸引力與支持。衛福部長石崇良也表示，三班護病比將分3階段進行，第一波由醫學中心先行。
快檢查！你也有資格？ 勞動部發16300元！
為應對國際情勢與關稅政策影響，勞動部勞動力發展署推動「減班休息勞工再充電計畫」，以穩定就業市場。勞工現可自行通報減班休息，並參加多元在職訓練課程，每月最高可領取16,300元訓練津貼。企業若在減班期間辦理訓練，且維持90%以上的僱用規模，最高可獲350萬元訓練費用補助。此計畫旨在協助企業留用人才與勞工精進技能，減輕薪資損失衝擊，為未來景氣回溫做好準備，縮短產業調適期並厚植競爭力。
全台190萬人吃安眠藥 健保署出手管制「3情況」不給付
台灣進入超高齡社會，健保署最新統計指出，全台每年約有190萬人使用安眠藥，其中65歲以上高齡族群就占了4成，但長期或多重使用安眠藥，可能增加跌倒與骨折機率，長期下來也有失智風險。對此，健保署將針對65
驚險救援經過曝「困馬太鞍溪一夜」奇蹟生還！工地主任獲救睜眼…說這句
受豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪昨天（8日）水暴漲，60歲鄧姓工地主任在移置機具時，連人帶車被溪水沖走；所幸，當晚有部落青年聽聞他的呼救聲，通報消防，耗費一整晚，才在今天（9日）清晨順利，接觸到受困的鄧男，他用虛弱的聲音，說出「救救我吧」；幾經努力，搜救人員將他拖回岸邊送醫；搜救人員也回顧這段驚險過程，更驚呼「人能活著，真的是奇蹟」。
孫芸芸「髖骨神秘細線」小蠻腰超搶鏡 許瑋甯驚嘆：好辣！
台灣第一名媛孫芸芸近日再度成為社群焦點，即便26歲的女兒廖思惟（Trinity）已經升格當媽，讓48歲的她也隨之輩分升級，但歲月顯然沒在她身上留下任何痕跡。保養得宜的她依舊維持凍齡神顏，近日曬出的海邊私照引發熱烈討論，網友紛紛感嘆，這位「全台最火辣外婆」即便步入新的人生階段，火辣程度卻絲毫不減，依舊是引領潮流的時尚指標。
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
快訊／苗栗男抓狂衝百貨鬧事！「砸商品、咬櫃員」嚇壞路人…遭強制送醫
苗栗縣頭份市尚順育樂世界，今日（9日）晚間7時許發生攻擊事件，一名男子因不明原因在館內大聲叫囂並砸毀櫃位物品，隨後又與一名男櫃員發生拉扯，男櫃員手部慘遭咬傷，隨後男子被見義勇為民眾包圍壓制，幸好男櫃員經送醫治療無大礙，詳細案發原因仍有待調查釐清。
國內首例本土「副傷寒」 北部50多歲男確診
[NOWNEWS今日新聞]疾管署今（9）日公布我國今年首例本土副傷寒確定病例，為北部50多歲男性，潛伏期無國內外旅遊史，於5月下旬出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，經就醫並採檢送驗確診副傷寒，目前個案已...
200萬國人注意！他「1水果」當點心 突然心臟亂跳險喪命
台灣約有200萬人有慢性腎病，飲食需特別小心。醫師洪永祥表示，一名70歲男子患有慢性腎病第三期，血壓控制得宜，但狂吃釋迦後第四天，他突然全身無力、胸悶、心跳極不規律，檢查才發現，因大啖釋迦導致高血鉀。臨床上，高血鉀可能導致心律不整、心臟驟停，相當致命。他感嘆，水果是健康食物，但此為臨床最常見的腎友水果悲劇。
72歲陳盈潔人生倒數！胡瓜爆「10年沒聯絡」內幕
娛樂中心／王妤倢報導現年72歲的資深台語歌后陳盈潔，過去因教唆偽造有價證券罪遭判刑定讞，並於2023年入獄服刑。怎料入獄後她的健康狀況頻頻亮起紅燈，陸續爆出急性腎衰竭、敗血症等多種重症保外就醫，期間甚至一度誤傳死訊，引發外界高度關切。不料，近日陳盈潔的身體狀況再度急轉直下，甚至傳出後事已安排妥當的消息。對此，綜藝大哥胡瓜今（9）日聽聞噩耗後感到相當震驚，除了首度透露兩人長達10年沒有聯絡的內幕外，更公開點名音樂人許常德，喊話他「出面做1事」。
勞保退休金怎麼領最划算？月進帳4萬元人數曝光 一鍵查詢投保年資、老年年金
勞工保險（勞保）是台灣勞工最重要的社會保險制度之一，涵蓋生育、傷病、失能、死亡及老年等給付項目。其中，老年年金是許多勞工退休後最主要的退休保障來源，年金給付金額則依投保薪資及保險年資計算，年資越長、投保薪資越高，退休後可領取的年金也越多。勞工保險局（勞保局）今（9）日在臉書針對「勞保中斷多年，還能請領老年給付嗎？」進行說明，表示「只要參加過」，只要達到法定請......
衛福部6月新制！乳癌、大腸癌等高價藥納健保 罕病最高年省622萬
家有重症或癌症患者，動輒百萬的藥費常壓得全家喘不過氣來。衛福部公告，6/1起實施醫藥與長照新制，健保新增2項藥品並擴增7項藥品，鎖定乳癌、肺癌及罕病等重症，每年最高可省約622萬元藥費，讓病人荷包無痛
洋蔥「這部位」先別丟！醫揭2吃法護腎效果翻倍
生活中心／尤乃妍報導洋蔥是許多家庭餐桌上常見的食材，但不少人在處理時，往往不經意將其「精華部位」一併丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實富含較高含量的植化素，若能善加利用，不僅有助於腎臟保健，對維護心血管健康及穩定血糖也具有正面效益。