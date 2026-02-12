去年全州損失逾4200萬元 紐約州警示：情人節提防愛情詐騙
情人節將至，紐約州消費者保護廳(Division of Consumer Protection)10日發布警示，提醒民眾提防「愛情詐騙」(romance scams)；當局指出，詐騙分子常以虛假身分在網路上假意示好，利用受害者的情感與信任進行操控與詐取金錢。
州府引用聯邦貿易委員會(FTC)統計指出，2025年前三季，紐約州居民因愛情詐騙通報的損失金額已超過4200萬元。州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，所謂的「愛情詐騙」指利用人們對情感與信任的期待行騙。
消保廳表示，愛情詐騙可影響任何族群，但年長者，尤其喪偶者、鰥寡者及近期離婚人士，更易成為目標；詐騙多發生於網路平台，因犯罪者可輕易在社群媒體、交友網站、通訊應用程式甚至成人網站上建立虛假帳號，物色潛在受害人。
州府列舉多項常見徵兆，包括：建立虛假網路身分，使用從網路盜取的照片，甚至透過人工智慧製作深偽(deepfake)影像或影片；主動以出人意料的方式聯繫受害人，並透過蒐集其社群媒體資料投其所好，逐步建立情感連結；長時間耐心溝通，數周或數月培養信任；提出見面計畫卻屢以臨時緊急狀況為由取消，常聲稱人在海外或軍中服役，作為無法見面的藉口。
詐騙者通常先以小額借款測試並迅速歸還，以建立信任，之後再以投資、購屋、償債、醫療費用或機票等理由要求匯款，金額逐步擴大；一旦取得款項，往往繼續編造新理由要求更多資金，直至受害人起疑，詐騙者便中斷聯繫並消失。
此外，聯邦調查局(FBI)也發現，近來詐騙分子愈發利用加密貨幣投資作為手段。此類詐騙通常以建立網路戀情為開端，隨後說服受害人投資虛假的加密貨幣平台，並以偽造網站展示「高額回報」。當受害人匯款後，卻無法提領資金，詐騙者也隨之消失。
為避免成為受害者，消保廳建議，凡未曾見面的人士要求金錢，應一律視為詐騙，即便對方聲稱遭遇緊急或重大變故；切勿向未曾見面者匯款或借錢，亦不可提供預付卡、禮品卡或加密貨幣，因這些支付方式等同現金且難以追回。民眾應避免向網友透露個人與銀行資料，並對要求離開原交友平台改為私下通訊者保持警惕。
當局也建議，在關係初期安排即時視訊通話，以確認對方真實身分；進行網路搜尋與反向圖片搜尋，核實對方資料；熟悉各平台隱私設定，限制個人資訊與定位分享；未使用時關閉或遮蓋網路攝影機；主動與親友討論網路互動情況，避免陷入孤立。
