去年全市發生117件火災案 4死1傷

▲消防局統計一一四年一至十二月全市火災案件共發生一百一十七件，其中以電氣火災居首位，其次是爐火烹調，消防局再次提醒市民落實用火、用電安全，以確保生命財產安全。



基隆市消防局統計一一四年一至十二月全市火災案件共發生一百一十七件，除造成四人死亡、一人受傷，火損金額約計二百九十八萬七仟元；分析火災發生之時段以下午六時到晚上九時最多，佔全年火災案件百分之十七。起火原因仍以「電氣因素」五十二件居首，佔比百分之四十四點四，其次為「爐火烹調」十四件佔比百分之十二。

消防局提醒民眾日常用火用電時要落實「五不一沒有」原則，包括電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼污損、用電不超過負載、電器周圍不放置可燃物，以及不能沒有安全標章。選購電器時要認明符合安全標準的電器用品。延長線如有發熱、破損、焦黑或使用年限過久等情形，應立即更換，避免因老舊或過載引發火災。

在年終大掃除時，把握時機確實清理電線、插頭上的灰塵、減少室內堆積雜物，都是有效的防火作為。此外，手機充電時應遠離可燃物，避免在沙發上、衣服或紙類旁邊充電，防止因過熱引發火災。另在廚房用火方面，務必牢記「人離火熄、寸步不離」原則，烹煮食物時如需暫時離開廚房，應先關閉爐火。許多炊事不慎的火災案件，都是因為在煮食的過程，離開廚房沒有關火又忘記自己正在烹煮，造成乾燒起火的事故。

消防局火災預防科長黃琦初指出，五層以下建築物結構相對單純，依法設置的消防安全設備以滅火器及緊急照明設備為主，建議住戶主動加裝住宅用火災警報器，火災初期即時示警，爭取逃生時間。消防局長游家懿則進一步強調，打造安全的居住環境，除了硬體設備外，更需從日常生活中養成正確的用火、用電習慣，才能有效降低火災風險，確保市民生命財產安全。