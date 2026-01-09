去年全年出口首破6千億美元 美取代中、港成最大出超國

財政部今天(9日)公布最新進出口統計。去年12月出口雖較11月呈現微減2.5%，但出口值624.8億美元，財部形容再次「令人驚艷」，為歷年單月次高，連3個月站上600億美元水準。2025年全年出口6,407.5 億美元，首破6千億，進口4,836.1億美元，同登歷年最高，出超1,571.4億美元也刷新紀錄，而美國取代中國和香港，成台灣最大出超來源。

受惠於人工智慧、高效能運算及雲端服務等應用商機維持強勁，帶動相關產品拉貨動能不減，去年12月出口624.8億美元，為歷年單月次高，年增43.4%，連續26個月正成長；進口隨AI產業鏈國際分工運作及出口引申需求增加，規模值430.4億美元，年增14.9%。在主要出口市場部分，12月對美國出口年增1.3倍，已連續3個月增逾1倍。

若以去年全年來看，去年出口6,407.5億美元、進口4,836.1億美元，同登歷年新高，各年增34.9%、22.6%，出超1,571.4億美元也刷新紀錄，且美國取代中國和香港，成最大出超來源，金額達到1501億。財政部統計處長蔡美娜說：『(原音)今年是第一次超越6000億美元的規模，所以我們就去看一下，我們以往的歷史，我們出口早期從1000億美元上升到2000億美元，一共相隔11年，那再從2000億到3000億是花了5年，3千億到4千億，中間又相差10年，那114年(2025年)我們是一次跨越兩個關卡，從4千億就直接跳到6千億，相差只有4年。』

從出口貨品來看，基本金屬及其製品、化學品、運輸工具以及礦產品4個貨類 已經連續3年負成長，塑像膠及其製品則是連續4年下挫。在外銷版圖上，受全球供應鏈重組以及「去中化」持續進行，美國去年在台灣總出口的比重已經上升到30.9%，中國和香港則下降至26.6%，是26年來美國首度超越中國。

展望2026年，財政部指出，美國關稅政策具不確定性，地緣政治風險仍在，持續牽制總體經濟擴張力道，國際機構普遍預測全球貿易量成長將趨緩，但大型雲端服務供應商積極擴充資本支出，各國加速推動主權AI與建置算力基礎設施，激勵相關硬體需求，加以我國半導體及資通訊供應鏈的競爭優勢，仍有助於支撐出口成長動能。今年1月受去年農曆春節過年落點不同影響，工作天數較多，預估1月出口年成長可望逾5成。(編輯：宋皖媛)