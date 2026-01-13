去年全年稅收短徵505億元 5年來首見
[NOWnews今日新聞] 財政部今（13）日公布去年全年稅收實徵淨額為3兆7515億元，較上年減少104億元，雖預算達成率98.7%，但與年度預算目標相比仍短少505億元。而去年全年證交稅實徵額為2928億元創新高，但即便創歷年新高，去年稅收仍短徵，為五年來首見。
財政部表示，去年稅收未達成預算目標，主因車市及房市交易清淡，加上延分期繳稅所致。並點名營所稅、營業稅、貨物稅與土地增值稅四項主要稅目，為實際稅收與預算落差最大來源，去年實徵淨額與上年比較，以營業稅減少267 億元、土地增值稅減少209億元及貨物稅減少188億元較多。而綜合所得稅增加387億元，以及營利事業所得稅增加218億元。
財政部指出，去年達成預算目標者依序為遺產稅、贈與稅、印花稅、期交稅、娛樂稅、房屋稅、證交稅、地價稅、契稅、牌照稅及綜所稅。高出預算數金額較多為證交稅234億元、遺產稅191億元、房屋稅85億元、
贈與稅75億元。
未達預算目標者有土增稅、貨物稅、特銷稅、營業稅、關稅、菸酒稅及營所稅，與預算數差距金額較大者為營所稅362億元、營業稅288億元、貨物稅 270億及土增稅177億元。
財政部統計，去年營所稅1兆1438億元、年增1.9%，主因結算申報自繳稅款及暫繳稅款增加，但申請延分期亦增，抵銷部分增幅。綜所稅8678億元、年增4.7%，主因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。營業稅5970億元、年減4.3%，主因外銷退稅增加，但國內消費穩定抵銷部分減幅。關稅1552億元、年減3.5%，主因小客車進口稅額減少。貨物稅1425億元、年減11.6%，以車輛類減少最多，主因美國對等關稅等影響。
不過，值得注意的是，財政部提到，由於台股在去年12月整體呈現上漲格局，大型權值股與AI相關類股成為推升主力，大盤在去年12月8日重回28000點，統計去年全年台股上漲5929點，創下歷年最高漲點，漲幅達到25.7%，也使得證交稅超徵，十分亮眼，證交稅去年12月實徵金額達311億元，創歷年同月新高，也連續四個月超越300億元水準，年增77億元，增幅為32.7%，連續五個月正成長。
累計去年全年證交稅實徵數達2928億元，也創下歷年新高，年增47億元，年增幅1.6%，財政部說，主因去年8月以後，隨著半導體關稅豁免，以及美國聯準會降息等正面消息激勵，台股重拾了交易動能。
另外去年12月土增稅59億元、年減16.6%；累計去年全年土增稅683億元、年減23.5%。12月房地合一稅49.5億元、年減49.3%，去年房地合一稅923.4億元、年減8.3%。財政部表示，主要受到央行信用管制措施、銀行房貸緊縮等影響，房市交易續清淡，房地交易稅收減少。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
財政部2026年9項新制上路 調高免稅額、無糖飲料免徵貨物稅
財政部明年9項新制上路 調高免稅額、無糖飲料免徵貨物稅
普發現金偽冒網站已停11個 財政部重申辨識網站防詐3原則
其他人也在看
銀樓黃金價格首破萬八！史上最高 他花5萬買金條變91萬元
中東局勢再起波瀾，伊朗政治不確定性升高，避險資金大舉湧入黃金市場，推升金價再寫歷史新高，國際金價一度衝上每盎司4,610美元，改寫歷史紀錄；國內黃金價格同步狂飆，銀樓牌告價每錢突破18,220元，同樣創下史上新高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 121
群創狂飆被列處置股能繼續漲？ 李永年曝1條件...
群創從13元漲到最高23元，讓許多投資人對於面板股重拾信心，交易量暴增，甚至有分析師直指群創有望成為今年最大黑馬飆股，連日驚驚漲讓它被列為處置股，資深分析師李永年表示，群創有機會但不至於像記憶體這麼瘋...華視 ・ 1 天前 ・ 5
金價一路飆到4600美元！專家看「這檔悲情股」有望谷底翻身：漲最多的不是電子股了
伊朗爆發大規模示威，民眾訴求推翻最高領袖哈米尼的神權統治，德黑蘭當局則啟動鎮壓，國際局勢不穩也造成金價飆漲。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道指出，今天台股漲幅最多的不是電子股，而是與金屬相關的電纜，更點出一檔近年表現不佳的股票，可能有望接棒大漲趨勢。蔡明彰表示，伊朗在去年6月與以色列戰爭後，貨幣就大幅貶值約40%，造成國內黑市瘋搶美元，通......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 7
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 22
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 1
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 7
目標價喊出48元！「線纜大廠」利多助攻獲投信瘋搶11天 再斥資2.2億小買封測龍頭逾百張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（12）日終場收在30,567.29點，漲幅0.92%、漲278.33點，據證交所籌碼動向，投信賣超99.67億元，觀察買超個股...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
一圖看》記憶體大缺貨！大廠毛利率飆破60% 超車台積電
[Newtalk新聞] 記憶體市場正面臨嚴重的「地獄級」缺貨危機，隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，對高階記憶體的需求大幅增加，推動市場價格飆升，供應鏈緊張情況日益嚴重。三星、SK海力士等主要記憶體廠商的產品價格，預計在2026年將出現大幅度的漲幅，供需失衡問題引發產業高度關注。 分析師葉俊敏指出，此波缺貨現象恐將持續至2027年底。以下是分析師解析產業現象完整內容： 首先，市場供需失衡是此次缺貨的關鍵。AI模型對高階記憶體的依賴日益增加，尤其是在雲端服務商加大資本支出下，預計2026年需求將年增45%。價格方面，2026年DRAM價格將有84%的年增幅，顯示市場價格飆升壓力非常大。 此外，整體庫存極低，成品庫存僅約4至5週，供應鏈幾無緩衝空間。供給端方面，原廠產能高度集中於高頻寬記憶體（HBM），非HBM DRAM產能受限，進一步加劇記憶體短缺。 面對嚴峻的缺貨與價格壓力，記憶體廠商已調整策略，以「60%毛利率」作為定價底線，三大廠商將以高毛利率維持利潤，形成新常態，高於台積電。 綜合來看，此次記憶體「地獄級」缺貨是多重因素疊加結果，需求驅動與供給限制共同推升價格與缺貨。市場預計此新頭殼 ・ 1 天前 ・ 6
一表看13家金控去年大賺5863億元創史上次高 富邦金蟬聯17年獲利王
3家上市金控2025年12月以及全年獲利12日全數出爐！其中10家獲利正成長，8家創史上新高，單月受壽險業大幅提列外匯價格準備金 導致整體金控只賺258餘億元；累計全年（不計新光金）獲利為5863億元，還較去年小幅增加1.55%，是創下金控史上第二高紀錄。《Yahoo股市》一次彙整13家金控獲利排名洗牌及成長率表格一次看，富邦金（2881）上月只小賺1億多，仍連17年蟬聯每股獲利王。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 1
被列處置仍噴漲停！「這檔面板股」傳獲低軌衛星封裝訂單上攻 群聯、環宇-KY飆半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數盤中上看30,681.99點，多檔個股衝高，尤其遭列處置的29檔上市櫃個股中，矽光子族群的光焱科技（7728...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
比台積電還狂？金價飆破4600美元「這買法」1年躺賺18萬 投資人：買爆
由於伊朗抗議活動愈演愈烈，地緣政治緊張局勢升溫，國際黃金現貨價格一度飆漲至4601美元歷史新高，也帶動台灣銀行新台幣計價黃金存摺每公克衝上4685元天價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
工程師和醫師都被超車！最賺行業曝光 月薪直衝「7」字頭
主計總處今（12）日公布11月工業及服務業薪資統計，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為47,837元，較上年同期增加3.09%，寫下近26年來同期新高。從產業別觀察，11月平均薪資水準最高的前三大行業，依序為金融及保險業（70,840元）、出版影音及資通訊業（69,579元），以及電力及燃氣供應業（65,949元）。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 1
12月營收年增188%！這光電股閃燈挑戰連6紅 可寧衛「開盤即攻頂」同列24檔漲停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（13）日上漲63.57點至30,630.86點開高，最高觸及30,973.85點，截至上午9點30分暫報30,872.90點，維持上揚趨...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
高股息ETF誰最猛？達人推它9％殖利率是地板 每月加薪1萬不是夢
0056（元大高股息）公告配息維持0.866元，若以0056股價目前在37元計算，殖利率約為9.35%，想要參與除權息，最後買進日在1月21日。ETF達人知美在YT影片中指出，0056去年含息總報酬率達10.69%居冠，是想「乖乖領息」投資人的首選。中時財經即時 ・ 13 小時前 ・ 1
台積電美國廠毛利率僅8％ 真能再蓋5座廠？最大挑戰曝光
紐約時報披露，台美對等關稅快談妥，台灣拿到比照日韓的15%稅率，但條件之一是台積電加碼赴美投資，再蓋五座晶圓廠，涵蓋成熟與先進製程。即便台美政府尚未公開最終結果，但台積電加速赴美已成不可逆的趨勢，這也讓外界憂心毛利率與利潤受到衝擊，先前才有研調機構算出美國廠的毛利率僅8%，人力與折舊成本皆比台灣廠高出一大截。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 21
記憶體熱！黃崇仁邀DRAM拉良率高手陳正坤回鍋任顧問？
記憶體缺貨漲價，晶圓代工廠力積電（677）營運好轉，尤其記憶體產能更是滿載，半導體業界傳出，為了迎接記憶體罕見的結構性缺貨潮，力積電董事長黃崇仁找回昔日DRAM拉良率高手陳正坤重回公司當顧問，不過，力積電低調，發言窗口否認此事。陳正坤曾是力晶時期帶領生產製造的長才，也是拉良率的高手，後來轉任與美光合自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
台積電法說前還能追高？揭台股狂歡背後「外資一動作」要小心了 專家：這時機再加碼
台股近日漲勢猛烈，在台積電等電子股領軍下指數連連創新高，今（12）日收在30567點，坐穩3萬500點大關。而台積電法說會在即，投資人是否適合進場追高，財經專家阮慕驊與台灣金融培訓協會理事長林昌興在節目《財經一路發》指出，在外資減碼趨勢下，建議投資人打「兩手策略」，等到一時機再加碼。阮慕驊表示， 今年來台股一路猛漲，可是在歡樂氣氛中，他個人覺得感受到了一絲絲......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 2
低軌衛星跟AI一起噴！台積電炸264.4億霸榜 這檔「HDI龍頭」緊跟噴126.4億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導受美股全面收紅、英特爾股價走強帶動，台股今（12）日早盤氣勢如虹，加權指數開高走高，盤中一度大漲近400點、最高來到3068...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
神山營收報喜！台積電1705元追平天花板價 專家看多
神山2025年營收寫下史上最旺！台積電（2330）2025年營收寫下歷史新高，股價也用行動回應。今（12）日盤中一度大漲25元，衝上1,705元，追平史上最高價，市值同步站上44兆元關卡，外資紛紛調高目標價，最高2400元，我國專家則認為「2100元」不是夢，但隨著神山法說會即將登場，會後恐有「利多出盡」賣壓。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1