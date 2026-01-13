去年全年稅收短徵505億元 5年來首見

▲財政部公布去年全年稅收實徵淨額為3兆7515億元，較上年減少104億元，與年度預算目標相比仍短少505億元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 財政部今（13）日公布去年全年稅收實徵淨額為3兆7515億元，較上年減少104億元，雖預算達成率98.7%，但與年度預算目標相比仍短少505億元。而去年全年證交稅實徵額為2928億元創新高，但即便創歷年新高，去年稅收仍短徵，為五年來首見。

財政部表示，去年稅收未達成預算目標，主因車市及房市交易清淡，加上延分期繳稅所致。並點名營所稅、營業稅、貨物稅與土地增值稅四項主要稅目，為實際稅收與預算落差最大來源，去年實徵淨額與上年比較，以營業稅減少267 億元、土地增值稅減少209億元及貨物稅減少188億元較多。而綜合所得稅增加387億元，以及營利事業所得稅增加218億元。

財政部指出，去年達成預算目標者依序為遺產稅、贈與稅、印花稅、期交稅、娛樂稅、房屋稅、證交稅、地價稅、契稅、牌照稅及綜所稅。高出預算數金額較多為證交稅234億元、遺產稅191億元、房屋稅85億元、

贈與稅75億元。

未達預算目標者有土增稅、貨物稅、特銷稅、營業稅、關稅、菸酒稅及營所稅，與預算數差距金額較大者為營所稅362億元、營業稅288億元、貨物稅 270億及土增稅177億元。

財政部統計，去年營所稅1兆1438億元、年增1.9%，主因結算申報自繳稅款及暫繳稅款增加，但申請延分期亦增，抵銷部分增幅。綜所稅8678億元、年增4.7%，主因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。營業稅5970億元、年減4.3%，主因外銷退稅增加，但國內消費穩定抵銷部分減幅。關稅1552億元、年減3.5%，主因小客車進口稅額減少。貨物稅1425億元、年減11.6%，以車輛類減少最多，主因美國對等關稅等影響。

不過，值得注意的是，財政部提到，由於台股在去年12月整體呈現上漲格局，大型權值股與AI相關類股成為推升主力，大盤在去年12月8日重回28000點，統計去年全年台股上漲5929點，創下歷年最高漲點，漲幅達到25.7%，也使得證交稅超徵，十分亮眼，證交稅去年12月實徵金額達311億元，創歷年同月新高，也連續四個月超越300億元水準，年增77億元，增幅為32.7%，連續五個月正成長。

累計去年全年證交稅實徵數達2928億元，也創下歷年新高，年增47億元，年增幅1.6%，財政部說，主因去年8月以後，隨著半導體關稅豁免，以及美國聯準會降息等正面消息激勵，台股重拾了交易動能。

另外去年12月土增稅59億元、年減16.6%；累計去年全年土增稅683億元、年減23.5%。12月房地合一稅49.5億元、年減49.3%，去年房地合一稅923.4億元、年減8.3%。財政部表示，主要受到央行信用管制措施、銀行房貸緊縮等影響，房市交易續清淡，房地交易稅收減少。

