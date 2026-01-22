去年兩岸往來544萬人次、年增逾百萬 赴陸「首來族」超30萬

儘管兩岸官方往來正式溝通管道自2016年民進黨重返執政以後即中斷，兩岸關係緊張、大陸對台軍演頻繁，然而兩岸人員往來自疫情後逐年回升。據大陸國台辦發言人彭慶恩21日介紹，2025年兩岸人員往來比2024年大幅增長104.45萬人次，達544.95萬人次，年增23.6%，認為「仍達到相當規模」，且各領域交流合作保持熱絡。

大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／翻攝人民網）

大陸國台辦21日舉行例行新聞發布會。大陸國台辦發言人彭慶恩介紹2025年全年兩岸人員往來情況。彭慶恩表示，2025年在民進黨當局持續加碼禁限的情況下，兩岸人員往來比2024年大幅增長104.45萬人次，達544.95萬人次，同比增長23.6%。

彭慶恩說，其中，台灣居民來大陸489.18萬人次，較2024年增加86.88萬人次，增長21.6%；大陸居民赴台55.77萬人次，較2024年增加17.57萬人次，增長47.4%。

此外，他提到，值得一提的是，來大陸台胞中，「首來族」30.69萬，年增長34.6%；台灣青年168.4萬人次，佔34.4%。

他解讀說，儘管民進黨當局處心積慮阻撓禁限，但2025年兩岸人員往來仍達到相當規模，各領域交流合作保持熱絡。「我們真誠歡迎越來越多的台灣同胞來大陸走一走，看一看，欣賞祖國大陸壯美河山，感受大陸經濟社會蓬勃發展的萬千氣象。」

