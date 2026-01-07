去年公糧收購成功解套 張啓楷：今年用同樣方法處理軍警加薪
民眾黨立委張啓楷今(7)日在立法院質詢農業部長陳駿季時,針對總預算卡關問題提出嚴厲批評,直指是總統賴清德與行政院長卓榮泰刻意卡關,創下中華民國史上首次年度開始仍未通過預算的紀錄,成為「全世界的笑話」。
張啓楷指出,從國際慣例和中華民國歷史來看,包括陳水扁、蔡英文執政時期,從未發生立法院三讀通過的法定預算不編列的情況。他強調,去年農業部預算也曾卡關,最後透過朝野協商,將公糧收購價格調高、原住民進法補償條例提高後順利解決,證明問題癥結在行政部門不願編列法定預算。
張啓楷表示,今年預算卡關影響軍人加薪案,昨晚F-16V飛官發生事故跳傘至今仍未尋獲,在野黨提案軍人每月加薪三萬元已通過,呼籲行政院盡快編列預算解決問題。他批評,只要賴清德「一念之間想通」,把軍人加薪、警消所得替代問題解決,預算就能立即進入委員會審查,不會有卡關問題。
質詢中,張啓楷也關切農民退休金與老農津貼問題,指出老農津貼從民國84年每月3000元調至目前8100元,漲幅僅38.57%,遠遠追不上民眾消費支出成長(從12501元增至26000多元)。他質詢陳駿季老農津貼調整方案是否定案,陳駿季回應已送行政院且內部已定案,但表示「今天不適合講」,將適時送立法院審議。
張啓楷強調,所有增加農民福利的法案,最終都需要預算支持,呼籲行政院盡快處理法定預算,讓各項政策能順利推動。
其他人也在看
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 76
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 366
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 541
才笑喊習近平「大哥」就被抓！ CNN：馬杜洛下場震撼北京
美國特種部隊閃電突擊委內瑞拉，生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅震驚國際，更重創中國在拉美地區布局數十年的戰略利益。就在馬杜洛被捕前數小時，他還在官邸與中國特使邱小琪談笑風生，大讚習近平是「老大哥（older brother）」，不料轉眼間便淪為美軍階下囚。此舉讓中國痛失最堅定的「全天候戰略夥伴」，更引發中國民間熱議：美軍可以，解放軍能不能也「如法炮製」對付台灣？鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 125
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 1
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 8 小時前 ・ 124
蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，人選尚未明；而綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅今（7）日表示，應該要讓「最強的」出來，並再度提及他心中的理想人選。王世堅今早於立院受訪，對於被點名選台北市長一事，他表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他具體舉出的幾位，都是在這部分學養俱佳，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，且黨內應該要讓最強的人選出來，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，可能還沒發揮平時選舉、服務的部分，徐國勇之所以適合，就是過去1、20年前，跟他一起擔任過台北市議員，對方有問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸。王世堅提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。原文出處：快新聞／蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」 更多民視新聞報導F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」連檢察官都入列！國台辦稱「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標民視影音 ・ 1 小時前 ・ 9
國際熱議》中國宣示寸步不讓，美軍就活逮委內瑞拉總統，是存心下馬威或巧合？
去年12月份，美國發布最新國家安全戰略報告書，不到一周後，中國也發布了對拉丁美洲和加勒比海區域的政策文件，雖然外界關注不多，但中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這是中國近十年來，首次對該地區發布政策文件。但文件發佈還不到一個月，美軍就活捉委內瑞拉總統，這是下馬威嗎？點擊此處，VVIP獨享完整內容全球政經局勢、投......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 74
選到底？黃國昌稱與李四川各有領先 侯友宜微笑這樣說...
即時中心／顏一軒、陳治甬報導即將在1月31日卸任不分區立委的民眾黨主席黃國昌昨（5）日接受專訪時稱，在新北市長選戰中，他與國民黨籍台北市副市長李四川於不同族群各有領先，「藍白基本盤要拚到最後，再談合作」。對此，新北市長侯友宜今（6）日回應，國民黨有相關的規劃與機制，選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的，市民朋友會支持能做事的這個好人。今早10時，侯友宜在新北市副市長劉和然、藍委林德福、張智倫、國民黨新北市議員邱烽堯、民進黨議員張維倩與張嘉玲等人的陪同下，視察捷運中和光復線（新北市段）可行性研究規劃路線，並於行程中接受媒體聯訪。針對黃國昌的說法，侯友宜表示，「我們黨有黨的規劃跟機制，那最重要在這段時間，選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的；所以大家都不用擔心，我們全力以赴，做出有感的建設，市民朋友一定就會支持能做事的這個好人」。原文出處：快新聞／選到底？黃國昌稱與李四川各有領先 侯友宜微笑這樣說... 更多民視新聞報導多數黨員滿意黨主席？他籲吳宗憲「一起把鄭麗文推下台」！率六都之先! 長者數最多 新北"高齡長期照顧處"正式揭牌李四川是新北最強人選？資深媒體人曝有"這問題"！民視影音 ・ 23 小時前 ・ 16
今年度總預算卡關 執政黨擬＂三管齊下＂救預算
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導2026年到來，但今年度中央政府總預算，卻在立法院卡關無法審查，主計處長陳淑姿透露，將有高達2992億元預算不得動支，影響所及廣泛，連國安也堪慮。執政黨祭出三管齊下策略，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰，近期都頻頻下鄉，訴諸民意，總統賴清德5日上午接見進出口商業同業公會時，也動起來，喊話在野!總統賴清德近期下鄉頻頻談及總預算案 傳出是執政黨為了總預算案積極訴諸民意（圖／民視新聞）總統賴清德（2025.12）：「人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政。」上個月底總統賴清德和行政院長連袂出席桃園機場三航廈喜事，總預算成話題焦點，傳出未來兩人將為總預算被卡積極下鄉，執政黨祭出反制，三管齊下，包括總統、卓揆視察時，訴諸民意，另外協同地方人士作戰、並發布民調數據。國防部副部長徐斯儉：「總預算案若未於大院本會期通過，（國防部）受影響預算780億元，難以在115年度內，完成裝備籌獲、修護，以及油料彈藥足額補充等。」立委（國）李彥秀vs.主計處長陳淑姿：「（我們希望總預算先求通過），總預算從去年8、9月，就已經送到立法院，哪些是緊急需要，現在行政立法的矛盾跟僵局，這個是政治來去做處理，我們既沒有看到院長，跟各政黨之間，大家有什麼樣，在針對預算上溝通。」傳出執政黨將＂三管齊下＂救預算 包括總統及卓揆都將訴諸民意（圖／民視新聞）國防部副部長徐斯儉，坦言預算未準時通過，國防預算將有高達780億受到影響，不僅如此，主計處也透露，不得動支金額將有2992億元，GDP恐怕受到衝擊。立委（民）郭國文：「至少影響2%欸，對GDP影響2%的話，那事關重大，對未來景氣當然會有很大的影響，我覺得主計處應該講清楚，應該把這些3.54%的，今年的預估的景氣預估，應該予以重新修正，予以重新評估，讓國人知道總預算沒有通過，特別預算沒有通過，對經濟發展影響有多大。」主計處長陳淑姿（右）喊話在野立委盡速通過總預算 國民黨立委李彥秀表示沒有官員主動溝通（圖／國會頻道）2026到來，新年度總預算卻被在野黨卡著，無法交付委員會審查，恐怕全民受害。原文出處：今年度總預算卡關 執政黨擬三管齊下救預算 更多民視新聞報導柯文哲嗆「動黃國昌就焦土政策」 吳靜怡：製造自己的政治籌碼陳水扁新節目突喊卡 王世堅澄清「一件事」綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐民視影音 ・ 1 天前 ・ 26
「今日委內瑞拉明日台灣」？ 特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不讚同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前 ・ 67
【重磅快評】賴清德複製團結10講？忘了王世堅說國事如麻
中央政府總預算案卡關，傳綠營規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線訴諸民意，總統賴清德和行政院長卓榮泰都...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 13
3艦6艇急尋飛官！ 最先進「三型救護直升機」全出動
花蓮縣 / 綜合報導 花蓮1架F16戰機失事後，為了營救飛官，空中的部分，國內現役最先進的三型救護直升機全部出動，像是空軍的S70C，航程夠遠的EC225，以及空勤總隊的黑鷹重裝直升機。另外海面的部分，海巡署派出3艦6艇，把握黃金救援時間。天都還沒亮，海巡人員乘風破浪，看看這濺起的浪高都比船還高，但他們堅定前行，因為失聯的空軍上尉辛柏毅，目前還尚未尋獲，海巡畫面提到浪高約3.4米，持續以目視搜索，並對海面照明。從昨(6)日晚間失事後，已累計派遣3艦6艇，包含巡防挺PP10095(么洞洞勾五)、10078(么洞洞拐八)，還有133台東艦，這款是千噸級巡防救難艦，搭配左右兩舷警備救難艇，後甲板設有直昇機落艦平台，可執行直昇機起降及人員吊掛救援任務。搜救過程，海巡並施放共計4顆SLDMB海難搜救測流浮標，持續在事故海域搜尋，不只在海上，轟隆作響這是S-70C，空軍救護隊派遣駐守松山基地，具備夜航搜救能力，事故發生後就從空軍松山基地出動搜救，另外搭配航程遠、性能優異，歐洲EC-225型救護直升機，前往失事海域擴大搜索範圍。根據空軍司令部說明，辛柏毅失事後，空軍緊急在晚間7點30分，派遣三架軍機從三地搜救，包含松山基地的S-70C(拐洞C)反潛直升機，屏東基地起飛的C-130H(么三洞H)運輸機，還有鄰近的花蓮基地也派UH-60(洞)M黑鷹直升機，除了當下出動的3架次外，截自7號早上總共派遣了13批13架次。內政部次長馬士元說：「那一直到昨天晚上，我們都是漏夜在做這樣的一個搜救的行動，那今天我們還是會擴大，配合國防部跟海巡署的這個工作持續進行。」強調會擴大搜索，目前海空域齊發，要跟時間賽跑，畢竟寒流來襲最令人擔憂的就是失溫，相關單位嚴陣以待，在全體總動員的情況下，希望盼到好消息。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 7
全民集氣！F-16V失聯搜救中 沈伯洋籲國防預算盡快付委
空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，外界關注飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，以及是否與預算卡關影響防撞系統安裝有關。民進黨團副幹事長沈伯洋今（7日）表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委，讓國家正常運作。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 17
仿效委國！共軍恐對台進行斬首行動？國防部回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導美國其中一支最精銳的陸軍「三角洲部隊」（Delta Force）3日展開突襲，成功在並未造成一名美國軍人傷亡的狀況下，將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦繩之以法，預計在當地時間5日出庭受審。外界關注，中國解放軍是否有可能在台海複製此類「斬首行動」。對此，國防部副部長徐斯儉今（5）日回應，國軍平時在突發狀況應處規定裡，對於應付各種突發狀況都有所準備，平時也與其他相關單位有所配合。民視 ・ 1 天前 ・ 30
馬杜洛紐約出庭！不認毒品走私、持機槍 當庭高喊無罪：我仍是總統
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導美國1月3日逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（NicolásMaduro）後，馬杜洛與妻子於台灣時間今（6）日凌晨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
2026藍白合！ 黃國昌：兩黨談政見再簽協議「選最強團隊」
2026藍白合！ 黃國昌：兩黨談政見再簽協議「選最強團隊」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本參議員石平訪台 中國外交部短飆「一句話」回應｜#鏡新聞
中國出身的日本參議員石平，昨天(1/6)抵達台灣。為此外媒記者也向中國外交部提問，但中國外交部發言人毛寧，卻只用最簡單的一句話回擊，連經常使用的「竄訪」兩字都沒提到，恐怕是為了降低關注。因為最近全球地緣政治變化多端，中國外交部面對媒體的提問，已經不如以往的戰狼風範，開始出現頻頻當機的反應。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
見馬杜洛被活捉！中共國師李毅哽咽「自搧巴掌」 律師揭崩潰原因
美國總統川普近日下令對委內瑞拉採取軍事行動，相關畫面曝光後引發國際關注。被稱為「中共國師」的中國社會學者李毅4日也在個人YouTube頻道針對美方行動發表看法，過程中情緒激動，一度哽咽並自搧巴掌，畫面在Threads上引發熱議，律師林智群也分析他崩潰原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19