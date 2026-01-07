去年公糧收購成功解套 張啓楷：今年用同樣方法處理軍警加薪

民眾黨立委張啓楷今(7)日在立法院質詢農業部長陳駿季時,針對總預算卡關問題提出嚴厲批評,直指是總統賴清德與行政院長卓榮泰刻意卡關,創下中華民國史上首次年度開始仍未通過預算的紀錄,成為「全世界的笑話」。

張啓楷指出,從國際慣例和中華民國歷史來看,包括陳水扁、蔡英文執政時期,從未發生立法院三讀通過的法定預算不編列的情況。他強調,去年農業部預算也曾卡關,最後透過朝野協商,將公糧收購價格調高、原住民進法補償條例提高後順利解決,證明問題癥結在行政部門不願編列法定預算。

廣告 廣告

張啓楷表示,今年預算卡關影響軍人加薪案,昨晚F-16V飛官發生事故跳傘至今仍未尋獲,在野黨提案軍人每月加薪三萬元已通過,呼籲行政院盡快編列預算解決問題。他批評,只要賴清德「一念之間想通」,把軍人加薪、警消所得替代問題解決,預算就能立即進入委員會審查,不會有卡關問題。

質詢中,張啓楷也關切農民退休金與老農津貼問題,指出老農津貼從民國84年每月3000元調至目前8100元,漲幅僅38.57%,遠遠追不上民眾消費支出成長(從12501元增至26000多元)。他質詢陳駿季老農津貼調整方案是否定案,陳駿季回應已送行政院且內部已定案,但表示「今天不適合講」,將適時送立法院審議。

張啓楷強調,所有增加農民福利的法案,最終都需要預算支持,呼籲行政院盡快處理法定預算,讓各項政策能順利推動。

更多品觀點報導

一個總預算各自表述的民主代價

績優督導性侵少女震驚社會 石崇良火速撤銷獎項允諾建「狼社工平台」

