去年凱米颱風水林鄉大溝地區淹水嚴重 中央補助6千多萬升級抽水
〔記者李文德／雲林報導〕去年凱米颱風來襲，水林鄉萬興大排因此潰堤，造成大溝、順興聚落及周邊農田嚴重淹水10天，縣府盤點主要因大溝支線排水設備不足所致，因此中央補助6560萬元要新建簡易抽水站及增加抽水站量能。水利處表示，工期預計240天內完成，後續再增加相關抽水設備部分，將持續向中央爭取經費，推動治水建設。
縣府水利處長許宏博指出，去年726凱米颱風造成縣內多處淹水，其中水林鄉大溝、蕃薯厝村落淹水，兩村落淹水高度30至60公分，但縣內退水最慢的地點，花費10天才全數消退，成為雲林縣最晚退水，受災最嚴重區域。
許宏博指出，因為大溝地區主要依靠大溝支線排水，此地抽水站原抽水量體為4.5cms，但村落大多都是農田，排內的水難以有效的利用重力排的方式將水排除，才會造成淹水情形，蕃薯厝地區原抽水量體為9cms，也同樣遇到難以有效用重力排方式排出，因此水利署補助6560萬經費改善，增加排水量能。
水利處科長羅士閔指出，此次工程將在大溝支線出口抽水站，新建抽水平台及1座簡易機房1座、新增2組1cms抽水機組、更新3組既有抽水機組設備等，屆時大溝支線排水量能可達6.5cms；另番薯厝大排出口抽水站，新增1組3.5cms抽水機組1組、2組站用柴油引擎發電機150KW，完成後排水量能可提升至12.5cms。
雲林縣長張麗善指出，工程預計花費240日曆天完成，完工後可有效提升抽水量能、降低水林鄉淹水風險，後續再增加相關抽水設備部分，縣府將持續向中央爭取經費，持續推動治水建設。
