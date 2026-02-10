去年出國人數逆差破千萬！觀光署再保證：來台900萬人沒問題

交通部長陳世凱（前排中）10日出席2026交通部新春記者會，並和與會同仁一起合照。（劉宗龍攝）

台灣人瘋出國旅遊，去年出國1894萬餘人次，創歷史新高，但外國旅客來台僅867萬餘人次，逆差破千萬。交通部觀光署長陳玉秀指出，今年旅客量900萬人次沒有問題，預估可達930至940萬人次，以年成長9％的步調恢復。

目前我國對出境旅客，會收取一筆500元的機場服務費，對轉機過境旅客也會收取500元的轉機過境設施使用費。近期日本、韓國都已調漲旅客出境費用，而我國長期未檢討，加上桃園機場建設支出面臨沉重財務負擔，交通部長陳世凱表示內部有在討論調漲，但還未定案。

廣告 廣告

根據觀光署統計，今年1月來台旅客約72.2萬人次，較去年同期成長11％至12％，入境前3名分別為韓國13.1萬人次、日本12萬人次、港澳7.2萬人次。

陳玉秀指出，國際旅客方面，觀光署希望維持穩定成長，「超過900萬人次沒有問題」，若以9％的成長推估，會落在930至940萬人次間，達到950萬人次則要再努力。

陳玉秀說，國內接待量能也有要努力的地方，過去仰賴單一客源，現在是多元引客，結構上有看到明顯改變，例如歐美旅客變多，雖然量體少，但停留時間長。

另外，菲律賓旅客人數突飛猛進，越南團體旅客也變多，印度、紐澳旅客過去不明顯，現在也明顯進步。陳表示，當旅客結構不同，接待模式也不同，因此要結合科技，例如多國語言翻譯，觀光署在科技準備上花了蠻多心思。

觀光署規劃在4至6月推出平日國旅補助優惠，因立法院總預算卡關，可能要調整規劃。陳玉秀說，還有1個月時間，觀光署已先把前置作業做好、遊戲規則訂好報部核定。她也再次呼籲立法院，可以在3月份審完預算，政策在4至6月上路對整體效益是最好的。

交通部長陳世凱指出，國內住房率一直在提升，去年國旅2.2億人次，超過過往幾年，國際、國旅旅客一直在增加。他說，要吸引國際旅客來台灣旅遊，宣傳預算相當重要，另國人也相當期待國旅補助、生日禮優惠等，呼籲立法院盡速通過交通部提出的預算。

更多中時新聞網報導

張震在哀與榮間學退一步看人生

卓揆拒副署眷改條例 在野轟濫權

鄭伊健動作戲到位 點名導演是安全關鍵