去年分手邱偲琹！郭方儒爆熱戀「陳立農前女友」 本人10字大方認愛
記者宋亭誼／台北報導
25歲男星郭方儒為影視界大佬郭建宏之子，去年中旬與交往3年的女星邱偲琹分手後，郭方儒的一舉一動備受外界關注。他今（14）日被週刊爆出身邊出現新對象，女方正是童星出道，且演過陳意涵、陳庭妮角色童年時期的陳詩穎。對此，郭方儒本人也親口證實新戀情。
根據《時報周刊CTWANT》報導，郭方儒身邊早已出現新對象，女方正是與他同齡、同為25歲的演員陳詩穎，兩人被直擊幾乎形影不離，郭方儒不僅陪伴女方現身信義區拍攝熱舞影片，脖子還疑似出現吻痕，消息曝光後立刻掀起外界關注。而針對週刊爆出的戀情，郭方儒親自回應《三立新聞網》，以簡短一句「穩定發展中喔，謝謝關心」大方認愛，態度十分坦率。
事實上，陳詩穎最受關注的身分之一，便是過去曾與陳立農傳出緋聞。陳立農2018年參加中國選秀節目《偶像練習生》迅速走紅，陳詩穎被發現與他關係密切，消息一度在兩岸引發熱議，而當時陳立農經紀公司老闆Andy僅低調回應：「17歲高中生彼此友好，沒什麼大不了。」
更多三立新聞網報導
隆乳遭嗆「假奶有什麼好看」！阿諾霸氣反擊 放話下次脫給「她」看
曾演湯唯老公！星二代證實斬斷7年婚姻 喊話前妻：我不是妳的Mr. Right
窮比鬼更可怕！男星為籌醫藥費「賣凶宅」 資深房仲認：這就是現實
前輩全圍在床邊！Emma「爆斷指意外」躺急診床挑戰哭戲：真的非常緊張
其他人也在看
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 81
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 51
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 53
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 118
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
阿諾認隆乳火辣球場片瘋傳！被酸「假奶有什麼好看」高EQ回擊
女星阿諾（本名涂珊）因主持《食尚玩家》而打開知名度，平時在螢幕前率真搞笑、毫無包袱的形象深受粉絲喜愛。日前，她自曝已完成隆乳手術，引發熱議，也透露曾被酸「有人說假奶有什麼好看的？」對此，她高EQ回應，展現幽默又自信的態度。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 19
悄悄當媽咪／獨家！彌月趴照片窖藏兩年 吳亞馨低調升格當媽
昔日以模特兒身分轉戰演藝圈的女星吳亞馨，2022年和圈外人結婚後，已淡出演藝圈約3年；近日吳亞馨的友人在社交平台上po了回顧照片，外界才知道她已經低調當媽咪了，兒子目前2歲大。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 30
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 32
媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光
藍心湄近日分享透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到她竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友紛紛笑翻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 8
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 16
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
賈永婕二度發聲！「台北101鬼塚虎」爆歧視移工 她暖心喊話櫃姐
台北101購物中心日系運動品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃近日爆發歧視爭議，一名越南籍移工禮貌詢問鞋款，卻遭櫃姐冷回「那很貴」，接著又被以沒有尺寸為由打發，引發外界熱議。台北101董事長賈永婕第一時間表示將進一步了解，今（12）日稍早二度透過社群平台發聲回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 62
娛樂報報／資深女星嗑美食熟男陪吃 被店員叫回收拾桌面
去年12月26日，本刊讀者在台北市松山區百貨公司的美食街遇到恬娃，只見她維持招牌造型，將眼鏡放在頭上，讓人一眼就注意到她，而她與一同用餐的男子聊得起勁，食物吃完了還拿出一疊資料，看起來像是在討論什麼重要的事情。到了終於要離開時，兩人或許沒注意到該餐廳要自行將...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
黃國昌訪美72小返台「說1句」 周軒3字酸網笑：要演多久
政治中心／徐詩詠報導民眾黨主席黃國昌即將在2月卸任立委，日前他高調宣布閃電訪美，將聚焦關稅與國防，以「精準」為訪問主軸且全程保密。不過在班機尚未抵達前，就傳出台美關稅有望以15%作結，讓民眾黨相當尷尬。如今黃國昌結束行程，在今（14）日稍早抵達桃園機場，並透露「1句話」，讓政治工作者周軒開酸。民視 ・ 1 小時前 ・ 29
金唱片最犯規畫面曝光！蔡依林同框CORTIS 甜靠安乾鎬、趙雨凡全網暴動
昨（10日）晚的台北大巨蛋，出現了一幕讓現場觀眾瞬間屏息、隨即爆出尖叫的畫面——天后「Jolin」蔡依林站上金唱片頒獎舞台，親手將象徵起點的新人獎，交到近日話題度持續攀升的新生代男團CORTIS手中。舞台上的世代交會才剛落幕，CORTIS隨後在社群平台曬出後台合照，蔡依林與成員趙雨凡、安乾鎬同框的畫面曝光，讓這場頒獎夜的話題持續延燒。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 8
壯觀! 近百藝人錄民視過年特別節目 董事長王明玉同樂
生活中心／林詠琪、郭南宏 新北報導馬年即將到來，民視錄製過年特別節目，近百位藝人和表演團體，帶來精采歌舞和才藝表演，民視董事長王明玉也現身同樂，民視總經理廖季方更大秀精湛鼓技，振奮人心，主持人陳美鳳與白冰冰，特別跟富邦啦啦隊員一起大跳應援舞，陪觀眾歡樂過新年。民視 ・ 1 天前 ・ 3