去年分手邱偲琹！郭方儒爆熱戀「陳立農前女友」 本人10字大方認愛

記者宋亭誼／台北報導

25歲男星郭方儒為影視界大佬郭建宏之子，去年中旬與交往3年的女星邱偲琹分手後，郭方儒的一舉一動備受外界關注。他今（14）日被週刊爆出身邊出現新對象，女方正是童星出道，且演過陳意涵、陳庭妮角色童年時期的陳詩穎。對此，郭方儒本人也親口證實新戀情。

郭方儒大方認愛。（圖／記者趙于瑩攝影）

根據《時報周刊CTWANT》報導，郭方儒身邊早已出現新對象，女方正是與他同齡、同為25歲的演員陳詩穎，兩人被直擊幾乎形影不離，郭方儒不僅陪伴女方現身信義區拍攝熱舞影片，脖子還疑似出現吻痕，消息曝光後立刻掀起外界關注。而針對週刊爆出的戀情，郭方儒親自回應《三立新聞網》，以簡短一句「穩定發展中喔，謝謝關心」大方認愛，態度十分坦率。

25歲陳詩穎為童星出身。（圖／翻攝自陳詩穎IG）

事實上，陳詩穎最受關注的身分之一，便是過去曾與陳立農傳出緋聞。陳立農2018年參加中國選秀節目《偶像練習生》迅速走紅，陳詩穎被發現與他關係密切，消息一度在兩岸引發熱議，而當時陳立農經紀公司老闆Andy僅低調回應：「17歲高中生彼此友好，沒什麼大不了。」

