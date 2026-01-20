去年前10月交通事故2338死 各項數據均下降

記者李佩玲／臺北報導

交通部今（20）日召開道安記者會，公布最新交通事故統計資料，去年1至10月道路交通事故整體死亡人數為民國108年以來同期最低，行人死亡人數更降至民國97年以來歷史最低；另各項重要指標死亡人數與民國112年基準年相比均呈現下降情形，尤其酒駕造成死亡降幅最大。

交通部政務次長陳彥伯指出，根據統計，去年1至10月道路交通事故整體死亡人數為2338人，較民國113年同期減少96人，降幅約3.9％，比民國112年基準年同期減少177人，降幅約7％，呈現持續下降趨勢。另外，各項重要指標死亡人數與民國112年同期相比，酒駕造成死亡人數減少90人，降幅約41.5％，為各項數據降幅最大者；機車事故死亡則減少169人，降幅10.6％、高齡者減少31人降幅3％、兒少減少14人，降幅20.9％、行人減少9人，降幅3％，均呈現下降情形，顯見道安政策推動已發揮成效。

在縣市部分，去年1至10月整體死亡人數，臺南市較民國113年同期增加25人最多，與民國112年同期相比則以嘉義市增加13人最多；其中，行人部分，與民國113年同期比較以臺中市行人死亡增加9人最多，另與民國112年同期比較則以高雄市行人死亡增加13人最多。

交通部表示，為加速完成行人交通安全設施，交通部與內政部、地方政府共同合作，截至去年11月路口行人安全設施改善已完成2409處、改善人行道已完成281.6公里、校園周邊道路改善已完成261處、減少路側障礙物已完成937處。此外，公路局也已於去年底前，全數完成省道路口改善、省道路口照明強化、省道人行道新增及改善、省道減少路側障礙物、行人早開時相、行人專用時相及行人穿越道退縮等工作。

交通部今日召開道安記者會，公布最新交通事故統計資料。（記者李佩玲攝）