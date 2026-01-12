去年前11月平均經常性薪資4萬7837元 創26年同期最大增幅

去年前11月受僱員工平均實質經常性薪資，年增3.09%，創26年來同期最大增幅。（圖：台北101提供）

主計總處今（12）日公布去年11月工業及服務業薪資統計，去年前11月受僱員工平均實質經常性薪資、實質總薪資雙雙正成長，實質總薪資年增率2.34%，創10年最大增幅；全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7837元，年增3.09%，創26年來同期最大增幅。去年11月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬8139元，年增3.08%；非經常性薪資9964元，合計總薪資平均數為5萬8103元，年增4.69%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，除了基本工資調漲、廠商調薪等因素，受惠於AI（人工智慧）商機的電子零組件製造業、電腦電子光學製品製造業出口暢旺，營收獲利亮眼，反映在受僱員工薪資，並推升整體薪資成長幅度。電子零組件製造業、電腦電子光學製品製造業不只經常性薪資成長，去年前11月累計平均總薪資雙雙突破百萬元；除了特定業別表現亮眼，各行業為了吸引人才，薪資水準多有提升。

由於名目薪資會受到通膨影響，主計總處也公布剔除物價因素後的實質薪資表現，去年前11月實質經常性薪資平均數年成長1.38%，累計實質總薪資平均數也成長2.34%。薪資平均數易受極端值拉抬，相較於平均數，中位數更能反映台灣民眾「薪情」，主計總處統計顯示，去年前11月經常性薪資中位數為3萬8360元，年增3.02%。

觀察2025年1至11月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為3萬1569元與3萬2778元；受僱員工人數較多的製造業為3萬6770元，其中電子零組件製造業為4萬6987元；此外，出版影音及資通訊業5萬3432元、金融及保險業5萬7996元，相對較高。