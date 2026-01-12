去年前11月經常性薪資年增3.09% 創26年同期最大成長

薪資漲幅超越通膨！主計總處今天(12日)公布最新薪資統計，去年1到11月平均經常性薪資年增3.09%，創26年來同期最高，扣除物價影響後的實質總薪資，平均增幅也創近10年最高。

主計總處12日公布2025年11月全體受雇員工經常性薪資平均數為新台幣4萬8,139元、年增3.08%，累計1到11月全體受雇員工平均經常性薪資則為4萬7,837元、年增率達3.09%，創26年來同期最高。至於扣除物價影響後的實質總薪資，累計前11個月平均年增率為2.34%，是2016年來、近10年同期最高。

廣告 廣告

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，除了基本工資調漲、廠商調薪等因素，受惠於AI商機的電子零組件製造業、電腦電子光學製品製造業出口暢旺，營收獲利亮眼，反映在受僱員工薪資，並推升整體薪資成長幅度。她說：『(原音)算實質的話一定跟物價有關係，除了物價之外經常性、非經常性的薪資的變動增幅也都蠻大的，再擴及總薪資的話，就有可能跟廠商補發調薪差額，各種獎金包括業績獎金紅利等。』

在加班工時方面，去年前11月電子零組件加班工時27.9小時，是1980年、約45年來同期最高，電腦電子產品及光學製品製造業15.5小時，也是創2004年、約22年來最高。

譚文玲分析，去年11月出口創新高，電子零組件製造業、電腦電子光學製品製造業不只經常性薪資成長，去年前11月累計平均總薪資雙雙突破百萬元；除了特定業別表現亮眼，各行業為了吸引人才，薪資水準多有提升。