去年力挺彩虹驕傲大遊行 匈牙利首都市長遭起訴

2025年8月1日，遭匈牙利當局調查的布達佩斯市長卡拉松尼，對媒體發表談話。美聯社資料照片



匈牙利首都布達佩斯自由派市長卡拉松尼（Gergely Karácsony）因為去年支持遭政府禁辦的「彩虹驕傲大遊行」，28日遭檢方起訴。卡拉松尼表示，他是一名「自豪的被告」。

美聯社報導，支持LGBTQ+族群的彩虹驕傲大遊行是匈牙利歷史上規模最大的活動之一。

然而匈牙利去年3月通過《2025年第三號法案》（Act III of 2025），法案規定，關於「描繪或宣揚」同性戀及性別認同多樣性的集會，警方均有權禁止，因此也被人權組織稱作針對LGBTQ+族群的「反驕傲遊行法」。

匈牙利政府依據此法，禁止彩虹驕傲大遊行活動，不過遊行在卡拉松尼力挺下，仍於去年6月28日於布達佩斯舉行，他也參加遊行，主辦方宣稱約有30萬人參加。

警方在遊行中使用臉部辨識工具來識別參加者，並在遊行後對卡拉松尼展開調查。

布達佩斯首席檢察官辦公室表示，卡拉松尼因無視禁令、組織非法集會，遭到起訴，並建議在不經審判的情況下處以罰款。

檢察官表示，卡拉松尼無視警方禁止驕傲遊行的命令，「反覆發布參與集會的公開呼籲，隨後領導了集會」。

2019年當選布達佩斯市長的卡拉松尼，發布聲明表示：「看來在這個國家，如果你為自己和他人的自由挺身而出，這就是你必須付出的代價。如果有人認為他們可以禁止我、威嚇我，或者阻止我和我的城市這樣做，那他們就大錯特錯。」

卡拉松尼並未對檢方對其在遊行中所扮演角色的描述提出異議，他寫道：「事實正是如此。」

卡拉松尼補充：「我永遠不會接受，也不會屈服，在我的家鄉，為自由挺身而出竟然是一種犯罪的觀點。我永遠不會容忍這一點。儘管面臨重重威脅和懲罰，我仍會與之抗爭。因為當那些想要生活、想要愛、想要幸福的人，被自己的國家、被自己的政府背叛時，抵抗就是一種義務。」

匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）領導的政府堅稱，旨在慶祝LGBTQ+可見度並爭取平權的驕傲遊行，違反兒童在道德和精神發展方面的權利。去年的一項憲法修正案宣稱，兒童相關權利優先於包括和平集會權在內的其他基本保護。

匈牙利執政黨還通過其他立法，包括2021年一項禁止向18歲以下民眾展示任何描繪同性戀內容的法律。人權團體和歐洲政治家譴責這些法律是對性少數群體的壓迫，並將之與俄羅斯的類似限制相提並論。

