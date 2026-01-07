去年即推讀冊、營養午餐、喝牛奶免錢！林俊憲喊教育再升級：打造福利最完整的台南

台北市長蔣萬安日前宣布，全台北市國中小全面實施營養午餐免費，不過在此之前，有意競選台南市長的民進黨立委林俊憲在去年早已主張推動台南市營養午餐費全免，並將升級「2果1乳」政策成「2果2乳」，讓孩子們可以攝取足夠營養外，也能減輕家長們負擔。林俊憲承諾未來將打造教育福利最完整的台南，「讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」。

林俊憲於去年11月時就發文表示，台南是一座以孩子為榮，以教育為本的城市，從賴清德市長打下良好的基礎，黃偉哲市長接力，設置中央廚房，自辦午餐比例94%六都最高，持續週週有牛奶不間斷。

林俊憲強調，自己也會在這個基礎上更進一步，推動教育再升級，讓孩子們吃得飽、學得好、未來更有競爭力。



對此，林俊憲表示，將推動「免費營養午餐，家長零負擔」，並說台南目前國中小學生已經全面免學雜費，但家長每月仍須負擔750至950元午餐費，對部分家長而言仍是負擔。他認為，台南因為中央廚房比例高，規模經濟形成，最有基礎推動營養午餐免費。



對於原本「2果1乳」政策，林俊憲也說，將會升級成「2果2乳」，讓孩子們都能攝取足夠的鈣質；台南也是酪農重鎮，提升牛乳食用量，可以支持本地酪農業，守護在地的牛肉湯。

(圖片來源：林俊憲臉書)

