去年即槓上！川普喊「打擊販毒」外界分析實為石油

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國成功針對委內瑞拉進行大規模空襲，美國總統川普透過社群媒體表示，已經逮捕委內瑞拉總統馬杜洛以及他的妻子。美委兩國的恩怨從去年開始不斷累積，川普甚至曾重金懸賞馬杜洛。外界分析，川普雖然對外宣稱是打擊販毒，但實際目的恐怕是為了委內瑞拉的石油。

美國與委內瑞拉拉扯多時的衝突，在新年的第一個週末迎來震撼彈。新聞主播：「川普說，美國已經成功針對委內瑞拉進行大規模空襲，他們的領袖馬杜洛以及他的妻子已經被捕，並且被送往國內。」

美國與委內瑞拉的緊張關係，從去年就開始升級。美國總統川普：「馬杜洛已經答應一切了，你知道為什麼嗎？因為他不想跟美國作對。」

委內瑞拉總統馬杜洛：「不要戰爭，不要戰爭，不要戰爭。」

去年9月開始，美國以打擊販毒為理由，開始炸沉疑似販毒船隻，並將軍艦開進加勒比海，甚至祭出重金懸賞馬杜洛。美國司法部長邦迪：「我們懸賞5,000萬美元，用於提供線索，逮捕馬杜洛。」

去年12月情勢更為緊張，外媒報導，川普手上的軍事選項，已包括空襲委內瑞拉的軍事或政府設施，甚至推翻馬杜洛政權。美國總統川普：「這讓我們有動武這個選項，但不一定會，可能會先跟馬杜洛談談。」

2025年底，美國中情局對委內瑞拉港口區發動無人機攻擊，這也是美國首度針對委內瑞拉境內目標發動攻擊。委國政府隨後高調掃毒，試圖對外自清，並表態願意坐下來談判，但似乎已經來不及。

外界普遍認為，川普真正的戰略目標是委內瑞拉的石油。委內瑞拉石油蘊藏量超過3,000億桶，甚至高於沙烏地阿拉伯，其原油多為礦物質含量較高的重油，適合大型船舶使用，對於正與中國競逐全球影響力的美國而言，是不可或缺的能源資源。無論打擊毒販是否只是幌子，川普在新年的一開始，就已讓國際局勢再起波瀾。

