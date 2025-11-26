去年受僱年均總薪73.2萬 近7成上班族未達平均

奮力手打檸檬，熟練的倒出手搖飲，別看他是一家連鎖手搖飲的店長，他說剛入行餐飲時起薪3萬初，這11年來靠著不斷在餐飲業跳槽和升職，才讓他的月薪晉級到5萬元左右。

連鎖手搖飲店長吳星逵說：「餐飲業的薪水，其實滿讓人家常詬病的一個點，就是好像薪水一直加不上去。以我這樣這麼多年的經驗，其實我自己深刻體會是，唯有不斷透過換不同行業的工作，去提升自己的產業價值，才有辦法職位越換越高、薪水越開越好。」

連鎖手搖飲督導許家玟則分享，「剛開始的話，薪水當然沒有像其他的科技業這麼好，對於我們公司也是都有考核，或者是相對的評比，所以就會慢慢地調整薪資。」

廣告 廣告

儘管台灣今（2025）年的經濟成長率可望坐5望6，但這經濟果實卻似乎難以達到全民共享。

主計總處公布，去年受僱員工全年平均總薪資73.2萬元，換算下來，等於平均月薪是6.1萬元。但卻有近7成的上班族領不到平均總薪資，這樣的比率創下歷年來第二高。

全國產工認為，去年立院三讀通過《中小企業發展條例》，鼓勵企業為勞工加薪，就能在課稅所得中抵減175%，建議主管機關應該介入調查實施成效。

全國產業總工會理事長戴國榮表示，「是不是因為政策性的誘因，營業所得的抵減率175%，對於雇主來講沒有誘因的話，是不是還要檢討適度地調高。」

台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，「讓這個獨立董事也好，或是薪酬管理委員會也好，可以有勞方的代表那這樣的話，他就可以去做一個薪資平衡的作用。」

學者認為，政府很難過度干預私部門的薪資政策，但能透過補助或降低低薪民眾在住宅或交通等生活成本的開銷，讓民眾即使薪水不高，但也不會因為負擔大，備感壓力。