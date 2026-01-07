去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

儘管美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛導致地緣政治緊張情勢不斷升高，美國股市仍節節攀升，但有華爾街「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）同一時間也走揚，暗示投資人正為行情波動做準備。

美股標普500指數5日和6日連續收紅，漲幅都是0.6%；VIX 6日下跌，但5日上漲2.7%。標普500指數和VIX通常呈反向關係，兩個指數同時溫和上漲很罕見。Dow Jones Market Data數據顯示，標普500指數漲逾0.5%同一天VIX上漲逾2%的情況2025年只發生兩次，過去10年只發生28次，過去20年發生37次。

VIX攀升暗示投資人正為某種程度的波動做準備，嘉信理財（Charles Schwab）交易和衍生性商品主管馬佐拉（Joe Mazzola）指出，許多即將到來的事件都具備左右市場走勢潛力。

舉例來說，美國預料本周末將公布就業報告和其他勞動市場數據，最高法院也可能即將就總統川普關稅做出判決。另一方面，地緣政治緊張情勢也持續升溫，美國對委內瑞拉採取的軍事行動，可能促使投資人為未來行情震盪未雨綢繆。

馬佐拉說：「VIX在股市上漲之際走揚不必然是警訊…這是市場持續反映不確定性的訊號。」

不過，馬佐拉指出，理解VIX跳漲前落在什麼水準很重要。VIX 2025年幾乎以全年最低點封關，這讓投資人為規避市場震盪而敲進選擇權合約的成本相對較低。馬佐拉表示，權利金便宜帶動競相買進選擇權的投資人增加，可能是VIX最近走高原因之一。

