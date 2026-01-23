去年台人被騙走893億！他傳1訊息 「被狠宰13次」369萬元沒了

社會中心／黃書哲報導

近年來台灣詐騙屢見不鮮，根據內政部警政署165詐騙儀表板統計，去年一月至十二月的詐騙受理件數來到17萬6242件，詐騙金額更是高達893.26億，但據統計，去年12月相較前年8月，受理件數減少33%、財損數減少52%。

打詐儀表板統計圖。（圖／翻攝自內政部警政署官網）

依去年12月詐騙資料統計顯示，受理數為1萬4294件、財損為66億6658.9萬元，其中網路購物詐騙佔最大宗，受理件數為4140件、財損為3億1373.9萬元。其次以假投資詐騙位居第二，受理件數為1852件、財損更高達驚人的27億9599.9萬，占了去年12月總財損快一半。

廣告 廣告

針對近期詐騙案例，打詐儀錶板也分享了一起假投資，有民眾瀏覽Threads時看到一則自稱「小資族翻身、財富自由」的投資貼文，對方還聲稱可專業代操作，讓他一時心動私訊請教，隨後被引導加入LINE群組。群內每天充斥獲利截圖與心得分享，讓他逐漸卸下戒心，甚至聽從對方的指示進行泰達幣操作。起初帳面顯示獲利，後續卻被告知帳戶因「不當提領」遭凍結，要求再付保證金解鎖，他驚慌之下前後共轉帳13次泰達幣到指定錢包，累積高達117,349.76USDT，約新台幣369萬多元。直到對方拖延出金、甚至失聯，警方來電通知後他才確定受騙；警方也提醒，網路投資若涉及加入群組、轉入指定錢包、以凍結帳戶為由要求加碼，都是常見詐騙手法，務必提高警覺避免落入陷阱。

更多三立新聞網報導

台積電上榜！外媒點名「3檔股」上漲空間很大：值得抱10年

遭註銷台灣身分 李東憲遭爆道館倒閉跑路了！改名「中國館長」現況曝光

擔心「月入4萬兒」活不下去！老母親衝租屋處 一開冰箱嚇呆

遺忘即災難開始！專家示警「家中這物」恐變炸彈：請清雜物櫃

